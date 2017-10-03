 TARİHİN EN KÖTÜ SEZONU – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    TARİHİN EN KÖTÜ SEZONU

    TARİHİN EN KÖTÜ SEZONU
    YENİ sezonda zirve yarışının içinde olmayı hedefleyen bordo- mavililer, ilk 7 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Söz konusu karşılaşmalarda 16 gol atan Trabzonspor kalesinde ise 15 gol gördü. 1974-75 sezonundan beri Süper Lig'de mücadele eden Karadeniz ekibi, ilk 7 haftalar itibariyle tarihinin en fazla golünü bu sezon yemiş oldu.

    KALESİNİ KAPATAMADI
    BORDO-mavili takım bu sezon hem iç sahada hem dış sahada oynadığı 7 maçta kalesinde gol gördü. Bu sezon kalesini gole kapama başarası gösteremeyen bordo-mavililer, sahasında oynadığı maçlarda 6 gol deplasmanda ise 9 gol yedi. 5 maçta forma giyen kaleci Onur 9 gol yerken, Esteban ve Uğurcan Çakır da forma giydikleri maçlarda 3 gol gördü.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:45
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