TARİHİN EN KÖTÜ SEZONU
KALESİNİ KAPATAMADI
BORDO-mavili takım bu sezon hem iç sahada hem dış sahada oynadığı 7 maçta kalesinde gol gördü. Bu sezon kalesini gole kapama başarası gösteremeyen bordo-mavililer, sahasında oynadığı maçlarda 6 gol deplasmanda ise 9 gol yedi. 5 maçta forma giyen kaleci Onur 9 gol yerken, Esteban ve Uğurcan Çakır da forma giydikleri maçlarda 3 gol gördü.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 22:45
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AY YILDIZLILAR'DAN TARİHİ FARK
Toplam 3
Yorum
Aslan İnşallah dünya şampiyonu da olursunuz kardeşlerim.
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 15
Yorum
POYRAZ Biz bu masalı çok dinledik ne yazıkki sen H.Ali,RVP,İ.Köybaşı,Solgado,Şener ve daha niceleri Aziz in iş bilmemesi yüzünden bu formayı giyiyo
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BEŞİKTAŞ, HÜCUMDA ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Toplam 12
Yorum
osman1903 negradoya pas gelmiyorki atsın. herkes kendi arkadaşına oynuyor. beşiktaşımda gruplaşmalar oluşmuş. aile ortamı arkadaşlık ortamı kaybolmuş
TARİHİN EN KÖTÜ SEZONU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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