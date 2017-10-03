 SOSA'DAN BAŞARI VURGUSU – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    'DAN BAŞARI VURGUSU

    SOSA'DAN BAŞARI VURGUSU
    50'nci yılı olan ve zirveyi hedeflediği 2017-18 sezonuna beklediği başlangıcı yapamayan, ilk 7 haftalık bölümde 9 puan toplayarak zirvenin 10 puan gerisinde yer alan bordo-mavililerde orta saha oyuncusu Jose başarıya inandıklarını vurguladı. Sezon başında takıma katılan Sosa, sosyal medya hesabı İnstagram'dan yaptığı paylaşımda, "Derbideki gibi sonuna kadar mücade- le edeceğiz. Hep birlikte büyük başarılara imza atabiliriz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. En büyük Trabzon!" ifadelerine yer verdi.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:09
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