"İÇİNDEN GELDİĞİ GİBİ DAVRANDI"
Olcay’ın ağabeyi Osman Şahan: Maçtan önce bana ‘Gol atarsam ne yapayım’ diye sordu. ‘Tabii ki içinden geldiği gibi davran’ dedim. O da aynen öyle yaptı
TAKIMIN BAŞARISINI ÖNEMSİYOR
Osman Şahan şöyle devam etti: "Çok mutluydu. Hem golüne hem de Beşiktaş tribünlerinden gelen alkışa sevinmişti. Olcay, Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte oynuyor. Gol veya asist yapmaktan daha çok takımın başarısını önemsiyor. Şampiyonluk ve gol atmak güzel hedefler ama biz maç maç bakıyoruz."
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 22:30
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AY YILDIZLILAR'DAN TARİHİ FARK
Toplam 3
Yorum
Aslan İnşallah dünya şampiyonu da olursunuz kardeşlerim.
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 15
Yorum
POYRAZ Biz bu masalı çok dinledik ne yazıkki sen H.Ali,RVP,İ.Köybaşı,Solgado,Şener ve daha niceleri Aziz in iş bilmemesi yüzünden bu formayı giyiyo
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BEŞİKTAŞ, HÜCUMDA ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Toplam 12
Yorum
osman1903 negradoya pas gelmiyorki atsın. herkes kendi arkadaşına oynuyor. beşiktaşımda gruplaşmalar oluşmuş. aile ortamı arkadaşlık ortamı kaybolmuş
"İÇİNDEN GELDİĞİ GİBİ DAVRANDI" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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