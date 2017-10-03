 "İÇİNDEN GELDİĞİ GİBİ DAVRANDI" – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    "İÇİNDEN GELDİĞİ GİBİ DAVRANDI"

    "İÇİNDEN GELDİĞİ GİBİ DAVRANDI"

    Olcay’ın ağabeyi Osman Şahan: Maçtan önce bana ‘Gol atarsam ne yapayım’ diye sordu. ‘Tabii ki içinden geldiği gibi davran’ dedim. O da aynen öyle yaptı

    Trabzonsporlu 'ın hem ağabeyi olan hem de menajerliğini yapan Osman Şahan, Olcay'ın Beşiktaş'a attığı gol sonrası sevinmemesi ile ilgili konuştu. Osman Şahan, "Maçtan önce Olcay ile konuştuk. Bana 'Gol atarsam ne yapayım' diye sordu. Temsilcisi olarak 'İçinden geldiği gibi davran' dedim. Maça konsantre olmasını ve gol attığı takdirde içinden geldiği gibi davranmasını istedim, o da öyle yaptı. Tebrik etmek gerekir ki yaptığı hareketi hem Trabzonspor hem de Beşiktaş güzel karşıladı. Ben de duygulandım" dedi.

    TAKIMIN BAŞARISINI ÖNEMSİYOR
    Osman Şahan şöyle devam etti: "Çok mutluydu. Hem golüne hem de Beşiktaş tribünlerinden gelen alkışa sevinmişti. Olcay, Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte oynuyor. Gol veya asist yapmaktan daha çok takımın başarısını önemsiyor. Şampiyonluk ve gol atmak güzel hedefler ama biz maç maç bakıyoruz."
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:30
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