GOLLERİN EFENDİSİ
Sadece Göztepe sınavında ilk 11’ei giren ve golünü atan Kolombiyalı forvet, 9 dakika şans bulduğu G.Birliği ve 13 dakika sahada kaldığı Beşiktaş maçlarını da boş geçmedi
BEŞİKTAŞ DERBİLERİNİ BOŞ GEÇMİYOR
Kolombiya lı futbolcu, böylece toplam 127 dakika görev yaparken, fileleri 3 kez havalandırmayı başardı. Rodallega'nın gol attığı karşılaşmalarda Trabzonspor, Göztepe'ye 3-2 mağlup olurken Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi, Beşiktaş ile de 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor, ilk 7 haftada 9 puan toplarken 32 yaşındaki fonvetin gol attığı maçlarda 4 puan elde etti. Türkiye'de 3. sezonunu geçiren Rodallega, Beşiktaş karşısında 5. golünü kaydetti. Teleset Mobilya Akhisar formasıyla 2015-16 sezonunda siyahbeyazlı ekibe 3 gol atan Rodallega, son iki sezonda ise Trabzonspor formasıyla 1'er gol atarak, kariyerinde Beşiktaş karşısında 5 kez gol sevinci yaşadı.
DURUMU İYİ
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, attığı gol sonrası sakatlık yaşayan ve maçın sona ermesiyle soyunma odasına sedyeyle giden Rodallega'nın durumunun iyi olduğunu söyledi. Soyunma odasında Rodallega'ya ilk müdahaleyi yapan Çubukçu, "Kafa travması geçirdi. Buna bağlı bir baş dönmesi yaşadı ancak ilk müdahalede durumunun ciddi olmadığını gözlemledik. Sağlık durumu iyi. Gece boyunca da takip ettik. Tomografi bile çekilmesine gerek duymadık. Kendini iyi hissediyor" diye konuştu. Çubukçu, Rodallega'nın milli ara nedeniyle hazırlıklarına perşembe günü başlayacak bordo-mavililerin antrenmanında yer alabileceğini, golcü oyuncunun takımına katkı vermeyi sürdüreceğine inandığını sözlerine ekledi.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:37
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AY YILDIZLILAR'DAN TARİHİ FARK
Toplam 3
Yorum
Aslan İnşallah dünya şampiyonu da olursunuz kardeşlerim.
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 15
Yorum
POYRAZ Biz bu masalı çok dinledik ne yazıkki sen H.Ali,RVP,İ.Köybaşı,Solgado,Şener ve daha niceleri Aziz in iş bilmemesi yüzünden bu formayı giyiyo
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BEŞİKTAŞ, HÜCUMDA ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Toplam 12
Yorum
osman1903 negradoya pas gelmiyorki atsın. herkes kendi arkadaşına oynuyor. beşiktaşımda gruplaşmalar oluşmuş. aile ortamı arkadaşlık ortamı kaybolmuş
GOLLERİN EFENDİSİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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