 GOLLERİN EFENDİSİ – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    GOLLERİN EFENDİSİ

    GOLLERİN EFENDİSİ

    Sadece Göztepe sınavında ilk 11’ei giren ve golünü atan Kolombiyalı forvet, 9 dakika şans bulduğu G.Birliği ve 13 dakika sahada kaldığı Beşiktaş maçlarını da boş geçmedi

    Süper Lig'de Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un beraberlik golünü atan Hugo Rodallega, ligde 5 maçta 127 dakikada saha kalmasına rağmen takımına 3 gol katkısı yaptı. Burak Yılmaz'ın sezon başında transfer edilmesiyle ligde ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan Kolombiyalı oyuncu, ilk haftadaki Atiker Konyaspor maçının bitmesine 2 dakika kala oyuna girdi. Ligin 2. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Rodallega, Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle 3. haftadaki Göztepe karşılaşmasında 90 dakika oynayarak 1 gol kaydetti. Kolombiyalı futbolcu, ligin 4. haftasındaki Gençlerbirliği müsabakasında oyuna girdiği son 9 dakikaya 1 gol sığdırırken, ligin 5. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında da yine forma giyemedi. , ligin 6. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında 13 dakika oynarken, 7. haftadaki Beşiktaş derbisinde de yine 13 dakika forma giyerek attığı golle takımına beraberliği getirdi.

    BEŞİKTAŞ DERBİLERİNİ BOŞ GEÇMİYOR
    Kolombiya lı futbolcu, böylece toplam 127 dakika görev yaparken, fileleri 3 kez havalandırmayı başardı. Rodallega'nın gol attığı karşılaşmalarda , Göztepe'ye 3-2 mağlup olurken Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi, Beşiktaş ile de 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor, ilk 7 haftada 9 puan toplarken 32 yaşındaki fonvetin gol attığı maçlarda 4 puan elde etti. Türkiye'de 3. sezonunu geçiren Rodallega, Beşiktaş karşısında 5. golünü kaydetti. Teleset Mobilya Akhisar formasıyla 2015-16 sezonunda siyahbeyazlı ekibe 3 gol atan Rodallega, son iki sezonda ise Trabzonspor formasıyla 1'er gol atarak, kariyerinde Beşiktaş karşısında 5 kez gol sevinci yaşadı.

    DURUMU İYİ
    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, attığı gol sonrası sakatlık yaşayan ve maçın sona ermesiyle soyunma odasına sedyeyle giden Rodallega'nın durumunun iyi olduğunu söyledi. Soyunma odasında Rodallega'ya ilk müdahaleyi yapan Çubukçu, "Kafa travması geçirdi. Buna bağlı bir baş dönmesi yaşadı ancak ilk müdahalede durumunun ciddi olmadığını gözlemledik. Sağlık durumu iyi. Gece boyunca da takip ettik. Tomografi bile çekilmesine gerek duymadık. Kendini iyi hissediyor" diye konuştu. Çubukçu, Rodallega'nın milli ara nedeniyle hazırlıklarına perşembe günü başlayacak bordo-mavililerin antrenmanında yer alabileceğini, golcü oyuncunun takımına katkı vermeyi sürdüreceğine inandığını sözlerine ekledi.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:37
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