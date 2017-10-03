 FIRTINA'YA 7 HAFTADA 7 MİLYON – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    FIRTINA'YA 7 HAFTADA 7 MİLYON

    FIRTINA'YA 7 HAFTADA 7 MİLYON
    Ligde bugüne kadar 7 maça çıkan , 2 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. TFF'nin galibiyet başına 2.2 milyon lira, beraberlik başına ise 1.1 milyon lira verdiği maddi destekten Fırtına, 2 galibiyetle 4.4 milyon lira, 3 beraberlikle 3.3 milyon lira aldı. Bordo-mavili kulüp, kasasına toplamda 7 milyon 700 bin lira koydu.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:36
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