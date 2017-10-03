ERSUN YANAL'IN KÖTÜ DÖNEMİ

Trabzonspor’da geleceği tartışılan Teknik Direktör Ersun Yanal, 3. kez göreve geldiği bordo-mavili takımda en kötü dönemini yaşıyor.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor yönetiminin yeniden yapılanma planlamasıyla takımı emanet ettiği, bu sezon da şampiyonluk parolasıyla yola çıktığı Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, Süper Lig'in ilk 7 haftalık bölümünde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 9 puanda kalması büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Bordo-mavili takımın ligin hemen başında lider ile arasındaki puan farkını 10 çıkarması da krediyi tüketti.



İlk dönemi

İlk olarak 2007-2008 sezonun 11. haftasındaki Osmanlıspor (Ankaraspor) maçıyla göreve başlayan Ersun Yanal yönetimindeki bordo-mavili takım, sezon sonuna kadar oynanan 24 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet alarak 36 puan topladı ve 1.50 puan ortalaması tutturmuştu.

Trabzonspor, 2008-2009 sezonunun 29. haftasına kadar görevde kalan Ersun Yanal ile 15 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyetle 53 puan toplayıp 1.83 puan ortalaması elde ederek, bu alanda ortalamayı yakalamıştı.



İkinci dönemi

Teknik Direktör Vahid Halilhodzic'in takımdan ayrılmasının ardından 2014-2015 sezonunun 10. haftasındaki Galatasaray maçı öncesi ikinci kez göreve gelen Yanal, sezon sonuna kadar 25 hafta görevde kalarak sezonu tamamlamıştı. Karadeniz ekibi, Yanal'ın bu döneminde 25 lig maçında 13 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle 45 puan topladı ve 1.80 puan ortalamasıyla sezonu tamamladı.



En kötü dönemi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçtiğimiz sezon başından beri bordo-mavili takımı çalıştırıyor. Yeniden yapılanma planlamasıyla, yönetimin takımı emanet ettiği deneyimli teknik adam, transferden, kulüp içi yapılanmaya kadar bir çok alanda etkili oldu. Yanal'ın bu etkisi ise saha sonuçlarını şimdiye kadar yansımış değil. 2016-2017 sezonunda takımın temellerini atan ve bir sezonu ilk kez Trabzonspor'da tamamlayan tecrübeli teknik adam, 34 lig maçında 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde ederek 51 puan ile ligi 6. sırada tamamladı ve 1.52 puan ortalaması yakaladı.



Bu sezon ise 55 yaşındaki teknik direktör, 7 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. 9 puan toplayan Karadeniz takımında Yanal, bu dönemde ise 1.29'luk ortalama ile en kötü dönemini yaşadı.



İşte Ersun Yanal Trabzonspor performansı

Sezon O G B M P. Ortalaması

2007-08 24 11 3 10 1.50

2008-09 29 15 8 6 1.83

2014-15 25 13 6 6 1.80

2016-17 34 14 9 11 1.52

2017-18 7 2 3 2 1.29

