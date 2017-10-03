Ersun Yanal'ın en kötü dönemi
Trabzonspor’da geleceği tartışılan Teknik Direktör Ersun Yanal, 3. kez göreve geldiği bordo-mavili takımda en kötü dönemini yaşıyor.
İlk dönemi
İlk olarak 2007-2008 sezonun 11. haftasındaki Osmanlıspor (Ankaraspor) maçıyla göreve başlayan Ersun Yanal yönetimindeki bordo-mavili takım, sezon sonuna kadar oynanan 24 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet alarak 36 puan topladı ve 1.50 puan ortalaması tutturmuştu.
Trabzonspor, 2008-2009 sezonunun 29. haftasına kadar görevde kalan Ersun Yanal ile 15 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyetle 53 puan toplayıp 1.83 puan ortalaması elde ederek, bu alanda ortalamayı yakalamıştı.
İkinci dönemi
Teknik Direktör Vahid Halilhodzic'in takımdan ayrılmasının ardından 2014-2015 sezonunun 10. haftasındaki Galatasaray maçı öncesi ikinci kez göreve gelen Yanal, sezon sonuna kadar 25 hafta görevde kalarak sezonu tamamlamıştı. Karadeniz ekibi, Yanal'ın bu döneminde 25 lig maçında 13 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle 45 puan topladı ve 1.80 puan ortalamasıyla sezonu tamamladı.
En kötü dönemi
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçtiğimiz sezon başından beri bordo-mavili takımı çalıştırıyor. Yeniden yapılanma planlamasıyla, yönetimin takımı emanet ettiği deneyimli teknik adam, transferden, kulüp içi yapılanmaya kadar bir çok alanda etkili oldu. Yanal'ın bu etkisi ise saha sonuçlarını şimdiye kadar yansımış değil. 2016-2017 sezonunda takımın temellerini atan ve bir sezonu ilk kez Trabzonspor'da tamamlayan tecrübeli teknik adam, 34 lig maçında 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde ederek 51 puan ile ligi 6. sırada tamamladı ve 1.52 puan ortalaması yakaladı.
Bu sezon ise 55 yaşındaki teknik direktör, 7 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. 9 puan toplayan Karadeniz takımında Yanal, bu dönemde ise 1.29'luk ortalama ile en kötü dönemini yaşadı.
İşte Ersun Yanal Trabzonspor performansı
Sezon O G B M P. Ortalaması
2007-08 24 11 3 10 1.50
2008-09 29 15 8 6 1.83
2014-15 25 13 6 6 1.80
2016-17 34 14 9 11 1.52
2017-18 7 2 3 2 1.29
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:58
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TOLGA CİĞERCİ MİLLİ TAKIMA KATILACAK MI?
Toplam 3
Yorum
ANTRENÖR sakat olan tolgayı oynatma lucescu galatasaraya ihanet etme lütfen
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'O FARKI KAPATIRIZ'
Toplam 78
Yorum
HAYAL TACİRİ sayın hocam fark 8 diyorsunda 2 hafta sonra fark 11 e çıkınca ne diyeceksin merak ediyorum
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'O FARKI KAPATIRIZ'
Toplam 78
Yorum
A.B SAĞ AÇIKTA DİRAR SAKATSA ORADA ISLA OYNAR ŞENER OYNAR AMA GUALINO OLMAZ SOL AÇIKTA ALPER EN FAYDALISI VALBUENO ORTADA OYNAR
Ersun Yanal'ın en kötü dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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