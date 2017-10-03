"ELİMİ KALDIRMAMIN SEBEBİ..."

Beşiktaş'a attığı golden sonra sevinç gösterisinde bulunmayarak siyah-beyazlı tribünlerden büyük alkış alan Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Olcay Şahan, taraftarlardan özür dilediği yorumlarına tepki gösterdi.

Radyospor'a konuşan bordo-mavili futbolcu, golden sonra elini kaldırmasının özür değil saygı ifadesi olduğunu söyledi. Olcay, "Çekişmeli bir maçtı. Golden sonra elimi kaldırarak yapmak istediğimi şey özür dilemek anlamına gelmiyor. Ben sadece saygısızlık yapmak istemedim. Beşiktaş'ın ekmeğini yedim. Yıllarca formasını giydim. Beşiktaş bana çok şey kazandırdı. O nedenle duyduğum saygıyı ifade etmek istedim" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un başarısı için mücadele ettiğine vurgu yapan deneyimli futbolcu, "Maçta Trabzonspor için elimden geleni yaptım. Beşiktaş taraftarının sevgisini göstermesi de beni ayrıca mutlu etti. Maça gelince, kazanabileceğimiz pozisyonları bulduk ama yenilmemek önemliydi. Ben bundan sonra iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.