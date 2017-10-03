"ELİMİ KALDIRMAMIN SEBEBİ..."
Trabzonsporlu Olcay Şahan, Beşiktaş’a attığı golden sonra taraftarlardan özür dilediği yorumlarına yanıt verdi, “Elimi kaldırmamın sebebi özür değildi. Kulübe duyduğum saygıyı göstermek istedim” diye konuştu
Beşiktaş'a attığı golden sonra sevinç gösterisinde bulunmayarak siyah-beyazlı tribünlerden büyük alkış alan Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Olcay Şahan, taraftarlardan özür dilediği yorumlarına tepki gösterdi.
Radyospor'a konuşan bordo-mavili futbolcu, golden sonra elini kaldırmasının özür değil saygı ifadesi olduğunu söyledi. Olcay, "Çekişmeli bir maçtı. Golden sonra elimi kaldırarak yapmak istediğimi şey özür dilemek anlamına gelmiyor. Ben sadece saygısızlık yapmak istemedim. Beşiktaş'ın ekmeğini yedim. Yıllarca formasını giydim. Beşiktaş bana çok şey kazandırdı. O nedenle duyduğum saygıyı ifade etmek istedim" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un başarısı için mücadele ettiğine vurgu yapan deneyimli futbolcu, "Maçta Trabzonspor için elimden geleni yaptım. Beşiktaş taraftarının sevgisini göstermesi de beni ayrıca mutlu etti. Maça gelince, kazanabileceğimiz pozisyonları bulduk ama yenilmemek önemliydi. Ben bundan sonra iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:50
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BEŞİKTAŞ'TAN CANER ERKİN SKANDALI
Toplam 1
Yorum
teksas bizimdir yanlıs anons diyelim bız buna :D
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LUCESCU'YA CEZA
Toplam 6
Yorum
Lucescu cezanın veriliş nedenine bak..gülermisin ağlarmısın ..
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Ne Cenk mutlu ne Negredo!
Toplam 5
Yorum
bjk smokie :) bunlar hep hırstan takıma katkı yapmak için sadece bi sistem olmalı ya maçına göre ya oyuna göre
"ELİMİ KALDIRMAMIN SEBEBİ..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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