Çözüm aranıyor

TEKNİK direktör Ersun Yanal, savunma bölgesinde yaşanan soruna çözüm arıyor. Söz konusu bölgede sürekli bir arayış içinde olan deneyimli teknik adam, isimlerde değişikliğe gitse de soruna henüz çözüm bulamadı. Beşiktaş'tan da 2 gol yendi



BU sezon ilk 7 haftada fileleri 15 kez sarsılan Fırtına, söz konusu haftalarda kalesinde en az gol gördüğü dönemi ise 1978- 1979 sezonunda 1 ve 1982-1983 sezonda 2 golle yaşadı. Bordomavili takım bu dönem 13 gol fazla yemiş oldu.