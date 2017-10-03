 "BU KARTAL ELDEN KAÇMAZDI" – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    "BU KARTAL ELDEN KAÇMAZDI"

    "BU KARTAL ELDEN KAÇMAZDI"
    YEREL gazeteler, Fırtına'nın Beşiktaş derbisinde galibiyeti kaçıran taraf olduğuna vurgu yaptı. Taka "Bu Kartal elden kaçmazdı!", Karadeniz "Adresim aynı, kaderim aynı!", "Bir İstanbul işkencesi…", Kuzey Ekspres "Yorgun ve yaralı Kartal'ı avlayamadık", Günebakış "Sevinsek mi? Üzülsek mi?", Sonnokta "Sonradan açıldık, galibiyeti kaçırdık. Trabzonspor'da sular şimdilik duruldu" başlıklarıyla çıktı.



    3 GÜN İZİN
    KARADENİZ ekibinde futbolculara Beşiktaş derbisinin ardından 3 gün izin verildi. Bordo-mavililer 3 günlük iznin ardından 5 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak ligin 8'inci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:33
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