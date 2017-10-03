Başarının işaret fişeği

Trabzonspor’un Beşiktaş’ı elinden kaçırması, camiayı mutlu etmese de umutlandırdı Yönetici Saral, “Güzel olacak uşaklar! Geliyoruz. Zor fikstürden çıktık, iyi yoldayız” dedi

Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, gelecek haftalara umutla bakıyor. İki kez geriye düştüğü Beşiktaş deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, gelecek haftalardan umutlu. Karadeniz ekibinde Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, Beşiktaş derbisinin ardından iyi yolda olduklarını söyledi. Saral, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da kaybetmeyen Trabzon, başarı dolu geleceğin işaret fişeğidir! Güzel olacak uşaklar! Geliyoruz. Zor fikstürden çıktık. Yol kazaları olmadı değil. Mutlu değilsek bile umutluyuz. Daha iyi olacağına dair sözümüz var. Trabzonspor iyi yolda" dedi. Bordomavili taraftarlar da sosyal medyada takımın iyi oynadığını dile getiren paylaşımlar yaptı.