 Başarının işaret fişeği – Fotomaç – 03 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Başarının işaret fişeği

    Başarının işaret fişeği

    Trabzonspor’un Beşiktaş’ı elinden kaçırması, camiayı mutlu etmese de umutlandırdı Yönetici Saral, “Güzel olacak uşaklar! Geliyoruz. Zor fikstürden çıktık, iyi yoldayız” dedi

    Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, gelecek haftalara umutla bakıyor. İki kez geriye düştüğü Beşiktaş deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, gelecek haftalardan umutlu. Karadeniz ekibinde Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, Beşiktaş derbisinin ardından iyi yolda olduklarını söyledi. Saral, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da kaybetmeyen Trabzon, başarı dolu geleceğin işaret fişeğidir! Güzel olacak uşaklar! Geliyoruz. Zor fikstürden çıktık. Yol kazaları olmadı değil. Mutlu değilsek bile umutluyuz. Daha iyi olacağına dair sözümüz var. Trabzonspor iyi yolda" dedi. Bordomavili taraftarlar da sosyal medyada takımın iyi oynadığını dile getiren paylaşımlar yaptı.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:47
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başarının işaret fişeği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.