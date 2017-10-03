 ALTI SENEDE VAZGEÇiLMEZ OLDU – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    ALTI SENEDE VAZGEÇiLMEZ OLDU

    ALTI SENEDE VAZGEÇiLMEZ OLDU
    Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Beşiktaş derbisinde oyundan çıkana kadar takımının hücumda en etkili isimleri arasında yer alan, 1 asist yapan 18 yaşındaki sağ kanadın ilginç bir fotoğrafı ortaya çıktı. Abdülkadir, 2010-11 sezonunda 12 yaşında Egemen'in önünde İstiklal Marşı okurken gözüküyor. Bu fotoğraf binlerce beğeni aldı.

    IŞIL IŞIL PARLADI
    Bordo-mavililerin 1999 doğumlu yeteneği Abdülkadir Ömür, Beşiktaş karşısında, ilk golün asistini yapıp 3 kez rakiplerini çalımla geçti. 8 de ikili mücadele kazandı. Abdülkadir sadece ilk yarıda yüzde 94.7 başarıyla pas yapıp 4 ikili mücadele kazandı.

    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:39
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