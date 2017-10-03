ALTI SENEDE VAZGEÇiLMEZ OLDU

'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Beşiktaş derbisinde oyundan çıkana kadar takımının hücumda en etkili isimleri arasında yer alan, 1 asist yapan 18 yaşındaki sağ kanadın ilginç bir fotoğrafı ortaya çıktı. Abdülkadir, 2010-11 sezonunda 12 yaşında Egemen'in önünde İstiklal Marşı okurken gözüküyor. Bu fotoğraf binlerce beğeni aldı.Bordo-mavililerin 1999 doğumlu yeteneği Abdülkadir Ömür, Beşiktaş karşısında, ilk golün asistini yapıp 3 kez rakiplerini çalımla geçti. 8 de ikili mücadele kazandı. Abdülkadir sadece ilk yarıda yüzde 94.7 başarıyla pas yapıp 4 ikili mücadele kazandı.