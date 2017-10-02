Yanal’dan neşter

Trabzonspor’un hocası, FOTOMAÇ’a verdiği röportajda dediği gibi Okay’ı stoper oynattı, Mas ve Yusuf Yazıcı’yı kesti, solda Hubocan’a forma verdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş karşısında büyük sürprizlere imza attı. Alanyaspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından Emmanuel Mas ile Yusuf Yazıcı'yı kulübeye çeken tecrübeli teknik adam, Tomas Hubocan ile Ogenyi Onazi'yi bu sezon ilk kez 11'de görevlendirdi. Ersun Yanal, oyun sistemini de tamamen değiştirerek 4-2-3-1'lik oyun anlayışından vazgeçerek, kalabalık orta sahadan oluşan sistemi denedi.



HUBOCAN SOL BEK OYNADI

Transfer döneminin son gününde kiralana ubocan, ilk kez bordo-mavili formayı giydi. Asıl mevkisi stoper olmasına rağmen Slovakya Milli Takımı'nda sol bek oynayan Hubocan, Yanal tarafından Mas'ın yerine 11'e alındı. Yanal, FOTOMAÇ'a verdiği röportajda, Okay'ı bundan sonra stoper olarak görevlendireceğini, Hubocan'a forma vereceğini ve Yusuf'u kesebileceğini belirtmişti. Hepsini dün yaptı.