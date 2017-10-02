YANAL, BEŞİKTAŞ ŞANSIZLIĞINI KIRAMIYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında Beşiktaş'a karşı olan şansızlığını kıramıyor.

Süper Lig'in 7. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan ve 2-2 biten maçta Teknik Direktör Ersun Yanal, Trabzonspor'un başında siyah-beyazlılara karşı olan şansızlığını kıramadı.



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında ligde 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez olmak üzere toplam 9 kez Beşiktaş ile karşılaştı. Söz konusu maçlarda Yanal'ın yönettiği Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 6 mağlubiyet alırken, 3 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Yanal, dün oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın başında Beşiktaş'a karşı olan şansızlığını kıramadı.

Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor'un Beşiktaş'a karşı aldığı sonuçlar şu şekilde:



01.10.2017 Beşiktaş - Trabzonspor: 2-2

08.04.2017 Trabzonspor - Beşiktaş: 3-4

05.11.2016 Beşiktaş - Trabzonspor: 2-1

03.05.2015 Trabzonspor - Beşiktaş: 0-2

07.12.2014 Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0

15.02.2009 Beşiktaş - Trabzonspor: 1-1

11.11.2008 Trabzonspor - Beşiktaş: 1-2 (T.Kupası)

14.09.2008 Trabzonspor - Beşiktaş: 0-0

16.03.2008 Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0