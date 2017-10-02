YANAL, BEŞİKTAŞ ŞANSIZLIĞINI KIRAMIYOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında Beşiktaş'a karşı olan şansızlığını kıramıyor.
Süper Lig'in 7. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan ve 2-2 biten maçta Teknik Direktör Ersun Yanal, Trabzonspor'un başında siyah-beyazlılara karşı olan şansızlığını kıramadı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında ligde 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez olmak üzere toplam 9 kez Beşiktaş ile karşılaştı. Söz konusu maçlarda Yanal'ın yönettiği Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 6 mağlubiyet alırken, 3 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Yanal, dün oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın başında Beşiktaş'a karşı olan şansızlığını kıramadı.
Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor'un Beşiktaş'a karşı aldığı sonuçlar şu şekilde:
01.10.2017 Beşiktaş - Trabzonspor: 2-2
08.04.2017 Trabzonspor - Beşiktaş: 3-4
05.11.2016 Beşiktaş - Trabzonspor: 2-1
03.05.2015 Trabzonspor - Beşiktaş: 0-2
07.12.2014 Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0
15.02.2009 Beşiktaş - Trabzonspor: 1-1
11.11.2008 Trabzonspor - Beşiktaş: 1-2 (T.Kupası)
14.09.2008 Trabzonspor - Beşiktaş: 0-0
16.03.2008 Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında ligde 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez olmak üzere toplam 9 kez Beşiktaş ile karşılaştı. Söz konusu maçlarda Yanal'ın yönettiği Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 6 mağlubiyet alırken, 3 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Yanal, dün oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın başında Beşiktaş'a karşı olan şansızlığını kıramadı.
Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor'un Beşiktaş'a karşı aldığı sonuçlar şu şekilde:
01.10.2017 Beşiktaş - Trabzonspor: 2-2
08.04.2017 Trabzonspor - Beşiktaş: 3-4
05.11.2016 Beşiktaş - Trabzonspor: 2-1
03.05.2015 Trabzonspor - Beşiktaş: 0-2
07.12.2014 Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0
15.02.2009 Beşiktaş - Trabzonspor: 1-1
11.11.2008 Trabzonspor - Beşiktaş: 1-2 (T.Kupası)
14.09.2008 Trabzonspor - Beşiktaş: 0-0
16.03.2008 Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
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SOSA'YA ISLIK
Toplam 2
Yorum
BJKLİ sosa nın gitme amacı farklıydı bizler marcelo olcay g.inler gibi kardeşlerimizi asla unutmayız
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FORVET HATTINDAKİ UYUM BOZULDU
Toplam 9
Yorum
tr ABDULKADİR İYİYDİ KARDEŞ ONLARIN SUÇU YOK ;)
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ALKIŞLAR OLCAY'A
Toplam 4
Yorum
Vay be Şenol tolga sevınmıştır ama bjk 2 gol attı diye
YANAL, BEŞİKTAŞ ŞANSIZLIĞINI KIRAMIYOR haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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