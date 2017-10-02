 YANAL, BEŞİKTAŞ ŞANSIZLIĞINI KIRAMIYOR – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    YANAL, BEŞİKTAŞ ŞANSIZLIĞINI KIRAMIYOR

    YANAL, BEŞİKTAŞ ŞANSIZLIĞINI KIRAMIYOR

    Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında Beşiktaş'a karşı olan şansızlığını kıramıyor.

    Süper Lig'in 7. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan ve 2-2 biten maçta Teknik Direktör Ersun Yanal, Trabzonspor'un başında siyah-beyazlılara karşı olan şansızlığını kıramadı.

    Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında ligde 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez olmak üzere toplam 9 kez Beşiktaş ile karşılaştı. Söz konusu maçlarda Yanal'ın yönettiği Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 6 mağlubiyet alırken, 3 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Yanal, dün oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın başında Beşiktaş'a karşı olan şansızlığını kıramadı.
    Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor'un Beşiktaş'a karşı aldığı sonuçlar şu şekilde:

    01.10.2017 Beşiktaş - Trabzonspor: 2-2
    08.04.2017 Trabzonspor - Beşiktaş: 3-4
    05.11.2016 Beşiktaş - Trabzonspor: 2-1
    03.05.2015 Trabzonspor - Beşiktaş: 0-2
    07.12.2014 Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0
    15.02.2009 Beşiktaş - Trabzonspor: 1-1
    11.11.2008 Trabzonspor - Beşiktaş: 1-2 (T.Kupası)
    14.09.2008 Trabzonspor - Beşiktaş: 0-0
    16.03.2008 Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:00
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