TRABZONSPOR GELECEKTEN UMUTLU

İki kez geriye düştüğü Beşiktaş deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan bordo mavililer, gelecek haftalardan umutlu. Trabzonspor'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral Beşiktaş maçının ardından iyi yolda olduklarını söyledi. Saral, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da kaybetmeyen Trabzon, başarı dolu geleceğin işaret fişeğidir! Güzel olacak uşaklar! Geliyoruz. Zor fikstürden çıktık. Yol kazaları olmadı değil. Mutlu değilsek bile umutluyuz. Daha iyi olacağına dair sözümüz var. Trabzonspor iyi yolda" dedi.



SOSA: "EN BÜYÜK TRABZON"

50'nci yılı olan ve zirveyi hedeflediği 2017-18 sezonuna beklediği başlangıcı yapamayan, ilk 7 haftalık bölümde 9 puan toplayarak zirvenin 10 puan gerisinde yer alan bordo mavililerde Beşiktaş karşılaşmasının ardından orta saha oyuncusu Jose Sosa da başarıya inandıklarını vurguladı. Sezon başında takıma katılan Sosa, sosyal medya hesabı instagramdan yaptığı paylaşımda, "Dün akşamki gibi sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hep birlikte büyük başarılara imza atabiliriz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. En büyük Trabzon!" ifadelerine yer verdi.



RODALLEGA'NIN DURUMU İYİ

Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada takımının 2'nci golünü kaydeden ve bu sırada başına darbe alan Hugo Rodallega'nın durumunun iyi olduğu belirtildi. Forvet oyuncusunun karşılaşmanın ardından kendini iyi hissetmemesi üzerine beyin cerrahı olan Asbaşkan Ahmet Çubukçu'nun soyunma odasında oyuncuya ilk müdahaleyi yaptığı ve hastaneye kaldırılmaya gerek duyulmadığı bildirildi. Rodallega da sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda durumunun iyi olduğunu belirterek, "İyiyim. Endişeleriniz için herkese teşekkür ediyorum" dedi.



YEREL GAZETELERDEN 'GALİBİYET KAÇTI" YORUMU

Yerel gazeteler, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un galibiyeti kaçıran taraf olduğuna vurgu yaptı. Taka Gazetesi, "Bu Kartal elden kaçmazdı!", "Trabzonspor, Beşiktaş'ı yorgun ve eksik yakaladı, iki kez geri düştüğü maçtan beraberlikle ayrıldı" ifadelerine yer verdi. Karadeniz Gazetesi, "Adresim aynı, kaderim aynı!", "Bir İstanbul işkencesi…Trabzonspor ezeli rakiplerinden Beşiktaş'la da yenişemedi" başlıklarını kullandı. Kuzey Ekspres Gazetesi, "Yorgun ve yaralı Kartal'ı avlayamadık" yorumunu yaptı. Günebakış Gazetesi, "Sevinsek mi? Üzülsek mi?", "Trabzon Beşiktaş'ı İstanbul'da elinden kaçırdı" ifadelerini kullandı. Sonnokta Gazetesi, "Sonradan açıldık, galibiyeti kaçırdık", "Sonucu çok şeylere gebe karşılaşmada Olcay ve Rodallega'nın golleri 1 puan getirdi, Trabzonspor'da sular şimdilik duruldu" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı.



TAKIMA 3 GÜN İZİN

Bu arada Trabzonspor'da futbolculara Beşiktaş maçının ardından 3 gün izin verildi. Bordo mavililer 3 günlük iznin tamamlanmasının ardından 5 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak ligin 8'inci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.