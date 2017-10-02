TRABZON BAYRAMI
Vodafone Park’taki dev derbide bordomavili taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Trabzonspor taraftarı gollerden sonra müthiş bir coşku yaşadılar
Trabzonspor taraftarı takımları 2 kez yenik duruma düşmesine rağmen bir an olsun susmadı. Bordo-mavililer önce Olcay sonra Hugo Rodallega'nın gollerinden sonra Vodafone Park'ı inletti. Taraftarlar sahada canla başla mücadele eden futbolcularını aynı şekilde destekledi. Trabzonsporlu yöneticiler de bu muhteşem destek için taraftara teşekkür etti.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:53
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 1
Yorum
sami bu futbol fakiri fenerin sozcusu mu olmus her gun carsaf carsaf konusmalari cikiyor, ayaklar konusmayinca cene oynamaya basliyor, sus defol
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CANER & TALISCA KAPIŞTI
Toplam 13
Yorum
Mallesef Borç durumuyla ve oyuncular top oynamaması hakemlerden de destek beklemek takımı ve yönetimi zor çok zor günler bekliyor.
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HAKAN KIZARDI, MILAN YENİLDİ
Toplam 1
Yorum
sami daha gec olmadan Milan bu adami kovmali, arda, salih ucan, sengiz gibi gittikleri takimi batirirlar, bu bos adamlari nasil alirlar anlamadim
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