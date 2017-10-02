 TRABZON BAYRAMI – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    TRABZON BAYRAMI

    TRABZON BAYRAMI

    Vodafone Park’taki dev derbide bordomavili taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Trabzonspor taraftarı gollerden sonra müthiş bir coşku yaşadılar

    Haftanın maçında Trabzonspor taraftarı da Vodafone Park'taki yerini aldı. Bordo-mavililer, büyük önem verdikleri İstanbul deplasmanında kendilerine ayrılan deplasman tribününü tamamen doldurdu. Vodafone Park'a erkenden giren bordo-mavili seyirciler desteklerini her an sahaya yansıttılar. Karşılaşma başlamadan önce oyuncuları tribüne davet eden taraftarlar tek tek destek verdi. Bordo-mavili tribünler maç sırasında da zaman zaman yaptıkları güçlü tezahüratlarla Vodafone Park'ı inletti.

    Trabzonspor taraftarı takımları 2 kez yenik duruma düşmesine rağmen bir an olsun susmadı. Bordo-mavililer önce Olcay sonra Hugo Rodallega'nın gollerinden sonra Vodafone Park'ı inletti. Taraftarlar sahada canla başla mücadele eden futbolcularını aynı şekilde destekledi. Trabzonsporlu yöneticiler de bu muhteşem destek için taraftara teşekkür etti.
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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