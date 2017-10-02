 NEVZAT AYDIN KILPAYI KURTULDU – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    KILPAYI KURTULDU

    NEVZAT AYDIN KILPAYI KURTULDU

    Trabzonspor yöneticisi ve ünlü yemek sitesinin kurucusu ve CEO'su 'ın, ABD'nin Las Vegas kentinde müzik festivaline yapılan saldırıya yakın bölgede olduğu, herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı öğrenildi.

    ABD'nin Las Vegas kentinde müzik festivaline yapılan ve 2 kişinin hayatını kaybedip 24 kişinin yaralandığı saldırı esnasında; ünlü yemek sitesinin kurucusu ve CEO'su, aynı zamanda Trabzonspor yöneticisi da festivale yakın bölgede bulunuyordu.

    Nevzat Aydın, sosyal medyada taraftarların sorularına cevap verirken saldırının devam ettiğini ve herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığını ifade etti

    Öte yandan Aydın "Önce Nice sonra Atatürk Havalimanı kılpayı derken bu sefer Las Vegas'ta tam denk geldim. :( Şimdilik iyiyim dostlar, sağolun." şeklinde bir paylaşım yaptı.
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:13
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