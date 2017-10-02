NEVZAT AYDIN KILPAYI KURTULDU
Trabzonspor yöneticisi ve ünlü yemek sitesinin kurucusu ve CEO'su Nevzat Aydın'ın, ABD'nin Las Vegas kentinde müzik festivaline yapılan saldırıya yakın bölgede olduğu, herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı öğrenildi.
Nevzat Aydın, sosyal medyada taraftarların sorularına cevap verirken saldırının devam ettiğini ve herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığını ifade etti
Öte yandan Aydın "Önce Nice sonra Atatürk Havalimanı kılpayı derken bu sefer Las Vegas'ta tam denk geldim. :( Şimdilik iyiyim dostlar, sağolun." şeklinde bir paylaşım yaptı.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:13
-
SOSA'DAN OLAY PAYLAŞIM
Toplam 15
Yorum
1903 Aman bi kizdik bi kizdik! Ne var bunda ya! TS nin topçusu baska birsey söylerse yanlis olur. Helal TS'ye fener ugrasti alamadi onlar aldi.
-
''BEŞİKTAŞ’TA POTANSİYEL VAR''
Toplam 1
Yorum
karakartal bu adam lig başladığından beri inanılmaz bir performans gösteriyor. taraftar bu adama sahada destek vermeli şuan takımın en iyisi.
-
TIMO WERNER KADRODAN ÇIKARILDI
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Aklini aldik daha da düzelmez.
NEVZAT AYDIN KILPAYI KURTULDU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.