KARTAL S.O.S VERİYOR

POZİSYONLAR

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde yara alan Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i evinde devirerek moral bulmuştu. Derbide 3 önemli oyuncusunu kaybeden siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in onların yerine hangi oyuncuları tercih edeceği merak konusuydu. Güneş, Atiba, Oğuzhan ve Quaresma'nın yokluğunda Medel, Tolgay ve Lens'e şans verdi. Ayrıca formda olan Cenk Tosun'un yerine de sürpriz bir kararla Negredo'yu sahaya sürdü.Necip sağ bekte görev alırken, Medel orta sahada Atiba'nın görevini yerine getirmeye çalıştı ama çokta başarılı olamadı. Medel, Atiba kadar top kazanmayı başaramadı ve hava toplarında da etkili olamadı. %93'lük pas yüzdesiyle oynayan Medel, bu alanda Atiba'yı aratmadı ve maçın en iyisi oldu. 45. dakikada yerini Gökhan Gönül'e bıraktı.Gökhan sağ beke geçerken Medel'in yerini Necip aldı. Sağ kanattaki hücumlara yeterli desteği veremeyen Necip, orta sahada oyunu tutma görevini üstlendi. Yeni uzun bir sakatlıktan çıkan Gökhan Gönül, 45 dakika sağ bekte hücumlara destek vermeye çalıştı.Medel gibi Tolgay da orta sahada Oğuzhan'a göre pas yüzdesi ve isabet oranı olarak, hücumları yönetme becerisi olarak geride kaldı. Bazı umut vadeden pozisyonlarda yanlış tercihlerde bulundu. Rakip yarı alanda %78.6 pas yüzdesi ile oynayan Tolgay, 9 ikili mücadele kazanırken, 8 ikili mücadeleyi ise kaybetti.Orta sahada Atiba-Tolgay ikilisinin olmaması Talisca'yı da etkiledi. Maç boyunca arayan, deneyen Talisca, rakip yarı sahada %75'lik pas isabetiyle oynadı. 24 ikili mücadelenin 11'ini kazanan Talisca savunmada da üstüne düşen görevi yerine getirdi. Hücum varyasyonlarında yaşanan sıkıntıya bireysel becerileri ile çözüm getirmeye çalışan Brezilyalı yıldız 12 kere adam geçmeye çalıştı ve bunlardan sadece 4'ünde başarılı oldu. Bulduğu golde de rakibi ekarte eden Talisca, harika bir vuruşla topu ağlara göndermeyi başarmıştı. 5 şut çeken Talisca bunların 2'sinde kaleyi buldu ve 1'ini gole çevirdi. 2 şut pası veren Talisca, ikinci golün de asistini yaptı ve maçın adamı oldu.Trabzonspor'un etkili ataklarında Fabri kalesinde adeta devleşti. 5 önemli akında gole izin vermeyen Fabri, yediği 2.golde de topu neredeyse çıkarmayı başarıyordu. Beşiktaş'ın kazanılan 1 puanın en önemli mimarıydı.Beşiktaş 2016/17 başından bu yana Süper Lig'de evinde rakip ceza sahasında en az topla buluştuğu maçı yaşadı (14). Ayrıca siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta topa en az sahip olduğu (%45.4) ve en düşük pas isabeti yakaladığı maçı oynadı (%74.7).Medel-Tolgay orta sahası oyunun daha hızlı oynanmasına neden oldu. Oğuzhan ve Atiba ikilisi kadar top tutamadı. Bu durum oyunu hızlı oynamaya çalışan Trabzonspor'a yaradı. Beşiktaş oyun tarzı olarak hızlı çıkmayı seven ama çok yüksek tempo sevmeyen bir takım. Daha disiplinli ve tehlikeden uzak oynamaya çalışan bir takım. Daha çok topu tutarak pozisyon bulmayı seven bir ekip. Ama dün gece Atiba ve Oğuzhan'ın yokluğunda bunu başaramadı. İki kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı.Trabzonspor cephesinde ise Ersun Yanal oyuna ilginç bir 11'le başladı. Bordo-mavililerde, stoper olarak alınan Hubocan, maça sol bek olarak başladı. Okay stoperde görev aldı. Yusuf Yazıcı'yı kulübeye çeken Ersun Yanal, Abdülkadir Ömür'e şans verdi. Abdülkadir sol açıkta görev yaptı. Orta sahayı ise Onazi ve Kucka ikilisi oluşturdu.Trabzonspor maça kazanmak için çıkmıştı. Fırtına oyunu hızlı oynama planını çok iyi uyguladı. Fizik olarak Beşiktaş'a üstünlük kurmayı başardı. Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası mental olarak yıpranan Beşiktaş'ın evinde Leipzig'i devirmesi ne kadar tehlikeli bir takım olduklarının göstergesi. Çok önemli eksikleri olsa da maçı kazanabilirlerdi.Ersun Yanal, fizik olarak yorgun olan rakibini yüksek tempo ile devirmek istedi. Tempoyu bir an olsun düşürmek istemeyen Trabzonspor, yedek kulübesinden de istediği katkıyı aldı. Bordo-mavililer 90 dakika oyunu yüksek tempoda tutmaya çalıştı ve bunda başarılı oldu. Düşük temponun Beşiktaş'a üstünlük sağlayacağını düşünen Yanal, oyunun kontrolünü vermek istemedi ve hep hücumu düşündü.24 hatalı pas yapan Sosa, %68.4 pas isabeti ile oynadı. 8 ikili mücadele kaybeden Arjantinli yıldız bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla top kaybeden isim oldu (33).Trabzonspor'da oyuna sonradan giren Yusuf Yazıcı, Rodallega ve Castillo etkili bir oyun ortaya koydu ve maçın beraberliğe gelmesinde büyük pay sahibi oldular. Yüksek tempoda geçen mücadeleye taze kan oldular. Ama aynı şey Beşiktaş cephesi için geçerli olmadı. Oyuna sonradan dahil olan Cenk Tosun formda olmasına rağmen çok etkili olamadı. Uzun bir aradan sonra ilk kez forma giyen Mustafa Pektemek de neredeyse hiç topla bulaşamadı. Gökhan Gönül de uzun bir sakatlıktan çıktığı için sağ kanatta beklenen enerjiyi sağlayamadı. Dün gece Trabzonspor kulübeden Beşiktaş'tan daha çok verim aldı ve Trabzonspor'un oyun üstünlüğünün 90 dakikaya yayılmasını sağladı.Mücadelenin en etkisiz isimlerinden birisi de Burak Yılmaz'dı. %62.6 pas yüzdesi ile oynayan Burak, girdiği 7 ikili mücadelenin 4'ünü kaybetti. 1 şut pası atan golcü futbolcu, kaleye şut çekemeden maçı tamamladı.Beşiktaş, Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Talisca, sağ taraftan hızla içeriye kıvrıldı, Ryan Babel ile duvar pasına girdi. Ceza sahası yayı içerisinde tekrar topla buluşan Talisca, sol ayağı ile o klasikleşen şutunu çekti ve top kaleci Onur Kıvrak'ın sağından Trabzonspor ağları ile buluştu. Hazırlanış olarak yılın golü adayları arasında olabilecek bir gole imza attı.Anderson Talisca, bu sezon Beşiktaş forması ile 4. kez fileleri havalandırdı.Trabzonspor, eski Beşiktaşlı Olcay Şahan'ın attığı golle skoru 1-1 yaptı. Abdülkadir Ömür'ün yerden attığı harika pas ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Olcay Şahan, gelişine çektiği şut ile kaleci Fabri'yi mağlup etmeyi başardı. Golden sonra sevinmeyen Olcay'ı, siyah-beyazlı taraftarlar alkışladı.Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, bu sezon ikinci asistini Beşiktaş maçında verdi. Olcay Şahan bu sezon Süper Lig'de forma giydiği yedi maçta beş gole katkıda bulundu (üç gol ve iki asist). Ayrıca Olcay Şahan, ligde Trabzonspor-Beşiktaş maçlarında her iki takım formasıyla da gol atan ikinci isim oldu (ilki Burak Yılmaz).Beşiktaş, Jeremain Lens'in attığı golle bir kez daha öne geçti. Lens gelişen atakta önce içeriye doğru hareketlendi ama Anderson Talisca pasını sağ tarafa doğru attı. Ani bir dönüşle Hubocan'ı ekarte eden Lens, ceza sahası yayının hemen dışında sağ çaprazda topla buluştu. Jeremain Lens'in gelişine sağ ayağı ile çektiği şut kaleci Onur Kıvrak'ın solundan ağlara gitti. Jeremain Lens, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.Hollandalı ayrıca Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı forma giydiği üç maçta üç gole katkıda bulundu (iki gol, bir asist).79. Dakikada siyah beyazlılar 2-1 öndeyken hızlı gelişen Beşiktaş atağında Anderson Talisca'nın pası ile sağ çaprazda topla buluşan Jeremain Lens, ceza sahası içerisine girdikten sonra aşırtma bir vuruşla şansını denedi ancak top farklı şekilde yandan dışarı çıktı.Lens, Talisca'nın ara pasına hareketlendiğinde Hubocan'ın arkasında görülüyor. Ancak müthiş bir patlama gücüyle rakibinin yanından geçerek kaleciyle karşı karşıya kalmayı başarıyor. Lens'in kaçırdığı gol bir yana etkili oyunu ilerleyen haftalarda daha çok ilk 11'de görüleceğinin göstergesi gibi.80. Dakikada Trabzonspor, Hugo Rodallega'nın attığı golle skoru 2-2 yaptı. Sağ kanatta topla buluşan Joao Pereira, ortasını ön direkte bulunan Hugo Rodallega'ya doğru gönderdi, Rodallega'nın kafa vuruşu kaleci Fabri'nin müdahalesine rağmen yan direğe de çarpıp Beşiktaş ağları ile buluştu.Beşiktaş, Rodallega'nın Süper Lig'de en fazla gol attığı takım (5).90+3. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Fabian Castillo, yerden pasını ceza sahası içerisinde sağ çaprazda bulunan Hugo Rodallega'ya gönderdi. Rodallega'nın çektiği şut az farkla üstten auta çıktı. Trabzonspor mutlak bir gol pozisyonunu değerlendiremedi ve zorlu derbi 2-2 eşitlikle sona erdi.