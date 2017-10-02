KARTAL AVCISI RODALLEGA

Siyah-beyazlılar dün Vodafone Park’ta Talisca ve Lens ile iki kez öne geçse de Olcay ve Rodallega’yı durduramadı. Kolombiyalı forvet, Beşiktaş’a 5. maçında 5. golünü attı

Süper Lig'in 7. haftasının en önemli maçında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Kartal'ın gollerini 13. dakikada Talisca ve 58'de Lens kaydetti. Konuk ekibin sayılarını 21'de Olcay Şahan ve 80'de Rodallega kaydetti. Müthiş heyecana sahne olan derbide siyah-beyazlılar iki kez öne geçse de Fırtına vazgeçmedi ve 'olmak ya da olmamak' maçında puanı kaptı. Karadeniz ekibinin golünü atan Rodallega, Beşiktaş derbilerini boş geçmiyor. Kolombiyalı oyuncu Beşiktaş ile Süper Lig'de karşılaştığı beş maçta beş gol attı. Ayrıca Rodallega'nın Süper Lig'de en fazla gol attığı takım Kartal oldu.



YİNE MAĞLUP EDEMEDİ

Bordo-mavililer dün puan alsa da, Beşiktaş'ı son 4 maçta mağlup edemedi. Rakibini en son 2015-16 sezonunun 2'nci haftasında deplasmanda oynanan karşılaşmada 2-1 yenen Trabzonspor, sonraki 4 maçtan 2-0, 2-1, 4-3'lük skorlarla kaybetti dün de 2-2 berabere kaldı. Karadeniz ekibi rakibini yine yenemedi.

