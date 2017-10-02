KARTAL AVCISI RODALLEGA
Siyah-beyazlılar dün Vodafone Park’ta Talisca ve Lens ile iki kez öne geçse de Olcay ve Rodallega’yı durduramadı. Kolombiyalı forvet, Beşiktaş’a 5. maçında 5. golünü attı
YİNE MAĞLUP EDEMEDİ
Bordo-mavililer dün puan alsa da, Beşiktaş'ı son 4 maçta mağlup edemedi. Rakibini en son 2015-16 sezonunun 2'nci haftasında deplasmanda oynanan karşılaşmada 2-1 yenen Trabzonspor, sonraki 4 maçtan 2-0, 2-1, 4-3'lük skorlarla kaybetti dün de 2-2 berabere kaldı. Karadeniz ekibi rakibini yine yenemedi.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 1
Yorum
sami bu futbol fakiri fenerin sozcusu mu olmus her gun carsaf carsaf konusmalari cikiyor, ayaklar konusmayinca cene oynamaya basliyor, sus defol
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CANER & TALISCA KAPIŞTI
Toplam 13
Yorum
Mallesef Borç durumuyla ve oyuncular top oynamaması hakemlerden de destek beklemek takımı ve yönetimi zor çok zor günler bekliyor.
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HAKAN KIZARDI, MILAN YENİLDİ
Toplam 1
Yorum
sami daha gec olmadan Milan bu adami kovmali, arda, salih ucan, sengiz gibi gittikleri takimi batirirlar, bu bos adamlari nasil alirlar anlamadim
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