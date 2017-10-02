HELAL SİZE

Beşiktaş ile Trabzonspor nefesleri kesen derbide 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş'ın iki kez öne geçtiği maçta goller Talisca, Olcay, Lens ve Rodallega'dan geldi. Sezonun en çekişmeli maçlarından birine sahne olan kapışmada 4 golün yanı sıra direkten dönen toplar, müthiş kurtarışlar izleyenleri futbola doyurdu

Türk futbolunun iki devi Beşiktaş ile Trabzonspor, Vodafone Park'taki uzun süre unutulmayacak maçta yenişemedi ancak sergilenen futbol, mücadele, hırs ve kazanma azmi "İki takıma da helal olsun" dedirtti. Kart cezalıları Quaresma, Atiba ve Oğuzhan'dan yoksun olan Beşiktaş bu önemli eksiklerine rağmen 13'te Talisca'nın şık golüyle 1-0 öne geçti.



Olcay Şahan 20'de eski takımına çaprazdan attığı golle skora denge getirdi. 58'de Lens, Beşiktaş'ı tekrar öne geçirse de 80'de Rodallega nefis kafa golüyle maçın skorunu 2-2 olarak ilan etti. Maçta Negredo'nun bir şutu direkte patlarken, Beşiktaş kalecisi Fabricio müthiş kurtarışlarıyla Trabzon'a galibiyet izni vermedi. Bu sonuçla Beşiktaş lider G.Saray'ın 5 puan gerisine düştü.