HELAL SİZE
Beşiktaş ile Trabzonspor nefesleri kesen derbide 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş'ın iki kez öne geçtiği maçta goller Talisca, Olcay, Lens ve Rodallega'dan geldi. Sezonun en çekişmeli maçlarından birine sahne olan kapışmada 4 golün yanı sıra direkten dönen toplar, müthiş kurtarışlar izleyenleri futbola doyurdu
Olcay Şahan 20'de eski takımına çaprazdan attığı golle skora denge getirdi. 58'de Lens, Beşiktaş'ı tekrar öne geçirse de 80'de Rodallega nefis kafa golüyle maçın skorunu 2-2 olarak ilan etti. Maçta Negredo'nun bir şutu direkte patlarken, Beşiktaş kalecisi Fabricio müthiş kurtarışlarıyla Trabzon'a galibiyet izni vermedi. Bu sonuçla Beşiktaş lider G.Saray'ın 5 puan gerisine düştü.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:06
-
HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 1
Yorum
sami bu futbol fakiri fenerin sozcusu mu olmus her gun carsaf carsaf konusmalari cikiyor, ayaklar konusmayinca cene oynamaya basliyor, sus defol
-
CANER & TALISCA KAPIŞTI
Toplam 13
Yorum
Mallesef Borç durumuyla ve oyuncular top oynamaması hakemlerden de destek beklemek takımı ve yönetimi zor çok zor günler bekliyor.
-
HAKAN KIZARDI, MILAN YENİLDİ
Toplam 1
Yorum
sami daha gec olmadan Milan bu adami kovmali, arda, salih ucan, sengiz gibi gittikleri takimi batirirlar, bu bos adamlari nasil alirlar anlamadim
HELAL SİZE haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.