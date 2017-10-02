Ersun Yanal: ''Bu takıma güvensinler''
Bordo-mavili teknik adam, “Takım olma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Camiamızın bize güvenmesi ve iyi bir ekipleri olduğunu bilmesi gerek” dedi.
KIRILMALAR OLMAZ
Son 20 dakikada ise rakibe önemli pozisyon üstünlüğü sağladık. Yusuf Yazıcı'nın oyuna katılması ve skoru degiştirme çabası, Castillo hamle şansımızı artırdılar." Beşiktaş'ın ligin en güçlü takımı olduğunu vurgulayan Yanal, "Biz de çok iyi takım olma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün bir kez daha kendimize olan güvenimizi anladık. Geçen hafta yaşadığımız kırılmaları artık yaşamayacağımızın geri bildirimlerini aldık. Camiamızın ve taraftarlarımızın bize güvenmesi ve iyi bir takımları olduğunu bilmeleri gerek" ifadelerini kullandı.
DENGELER YERİNDEN OYNAR
Ersun Yanal takımın yükünü çeken (Sosa, Kucka, Burak) oyuncuların sonradan aralarına katıldıklarını belirterek, "Açıkçası bu dengeleri yerinden oynattı. Bunun gelecek haftalarda düzeleceğine inanıyorum. Takımın ofansif gücü çok iyi. Önümüzdeki dönemde iyi bir gelişim sağlayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.
FABRI ÇOK GOL KURTARDI
Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri, yediği 2 gole rağmen günündeydi. Tecrübeli file bekçisi, 2. yarıda Abdülkadir ve karşı karşıya pozisyonda Yusuf Yazıcı'ya gol izni vermeyerek, takımını olası yenilgiden kurtardı
FRİKİK ATIŞMASI
Fırtına'da Burak Yılmaz ile Sosa frikik yüzünden tartıştı. İlk yarıda üst üste kazanılan iki frikikten ilkini Sosa kullandı. İkinci frikiği Burak kullanmak istedi ancak Sosa topu vermedi
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:05
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Maestro Belhanda
Toplam 6
Yorum
Yorumlu Belhanda ne yapar? CANI İSTERSE ikili mücadeleye girer, top bazen güzel pas da verir. AMA genelde LAUBALİ, DİSİPLİNSİZ, LAKAYT,
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KARTAL S.O.S VERİYOR
Toplam 7
Yorum
BJK'li Olcay'in gölünde Caner ve defans pis uyudu. Tolgay hep saçma kahramanlik pesindeydi. Medel Sismanlamis yaslanmis, orta sahayi kaldiramiyor.
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ÖNDER FIRAT ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Toplam 25
Yorum
SSK LI FENERLİ YÖNETİCİ YAPTIMI 1 YILDA ALIR BEŞ YILDA AMA BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİ TEKNİK ADAM KÜFÜR BİLE ETSE 1 MAÇ YA BU NASI İŞ BİLEN VARMI
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