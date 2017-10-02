BU TAKIMA GÜVENSİNLER

Bordo-mavili teknik adam, “Takım olma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Camiamızın bize güvenmesi ve iyi bir ekipleri olduğunu bilmesi gerek” dedi

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş karşısında sergiledikleri oyun ve sonucun takımın özgüvenini geri getirdiğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Maçın başından itibaren kontrollü oynadık. Hem top bizdeyken hem de rakibe geçtikten sonra rakibimizin yeteneklerini kontrol etme konusunda çok iyi olduğumuzu düşünüyorum. Merkezden Talisca'nın bireysel çabasıyla bir gol yedik. O şekilde yırtılmaması gerekirdi göbeğin. Beşiktaş'ta becerisi yüksek oyuncular olduğunu ve dikkat etmemiz gerektiğini konuşmuştuk.



KIRILMALAR OLMAZ

Son 20 dakikada ise rakibe önemli pozisyon üstünlüğü sağladık. Yusuf Yazıcı'nın oyuna katılması ve skoru degiştirme çabası, Castillo hamle şansımızı artırdılar." Beşiktaş'ın ligin en güçlü takımı olduğunu vurgulayan Yanal, "Biz de çok iyi takım olma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün bir kez daha kendimize olan güvenimizi anladık. Geçen hafta yaşadığımız kırılmaları artık yaşamayacağımızın geri bildirimlerini aldık. Camiamızın ve taraftarlarımızın bize güvenmesi ve iyi bir takımları olduğunu bilmeleri gerek" ifadelerini kullandı.



DENGELER YERİNDEN OYNAR

ERSUN Yanal takımın yükünü çeken (Sosa, Kucka, Burak) oyuncuların sonradan aralarına katıldıklarını belirterek, "Açıkçası bu dengeleri yerinden oynattı. Bunun gelecek haftalarda düzeleceğine inanıyorum. Takımın ofansif gücü çok iyi. Önümüzdeki dönemde iyi bir gelişim sağlayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.



FABRI ÇOK GOL KURTARDI

BEŞİKTAŞ'ın İspanyol kalecisi Fabri, yediği 2 gole rağmen günündeydi. Tecrübeli file bekçisi, 2. yarıda Abdülkadir ve karşı karşıya pozisyonda Yusuf Yazıcı'ya gol izni vermeyerek, takımını olası yenilgiden kurtardı



FRİKİK ATIŞMASI

FIRTINA 'da Burak Yılmaz ile Sosa frikik yüzünden tartıştı. İlk yarıda üst üste kazanılan iki frikikten ilkini Sosa kullandı. İkinci frikiği Burak kullanmak istedi ancak Sosa topu vermedi