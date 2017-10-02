BU TAKIMA GÜVENSİNLER
Bordo-mavili teknik adam, “Takım olma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Camiamızın bize güvenmesi ve iyi bir ekipleri olduğunu bilmesi gerek” dedi
KIRILMALAR OLMAZ
Son 20 dakikada ise rakibe önemli pozisyon üstünlüğü sağladık. Yusuf Yazıcı'nın oyuna katılması ve skoru degiştirme çabası, Castillo hamle şansımızı artırdılar." Beşiktaş'ın ligin en güçlü takımı olduğunu vurgulayan Yanal, "Biz de çok iyi takım olma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün bir kez daha kendimize olan güvenimizi anladık. Geçen hafta yaşadığımız kırılmaları artık yaşamayacağımızın geri bildirimlerini aldık. Camiamızın ve taraftarlarımızın bize güvenmesi ve iyi bir takımları olduğunu bilmeleri gerek" ifadelerini kullandı.
DENGELER YERİNDEN OYNAR
ERSUN Yanal takımın yükünü çeken (Sosa, Kucka, Burak) oyuncuların sonradan aralarına katıldıklarını belirterek, "Açıkçası bu dengeleri yerinden oynattı. Bunun gelecek haftalarda düzeleceğine inanıyorum. Takımın ofansif gücü çok iyi. Önümüzdeki dönemde iyi bir gelişim sağlayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.
FABRI ÇOK GOL KURTARDI
BEŞİKTAŞ'ın İspanyol kalecisi Fabri, yediği 2 gole rağmen günündeydi. Tecrübeli file bekçisi, 2. yarıda Abdülkadir ve karşı karşıya pozisyonda Yusuf Yazıcı'ya gol izni vermeyerek, takımını olası yenilgiden kurtardı
FRİKİK ATIŞMASI
FIRTINA 'da Burak Yılmaz ile Sosa frikik yüzünden tartıştı. İlk yarıda üst üste kazanılan iki frikikten ilkini Sosa kullandı. İkinci frikiği Burak kullanmak istedi ancak Sosa topu vermedi
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:19
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 1
Yorum
sami bu futbol fakiri fenerin sozcusu mu olmus her gun carsaf carsaf konusmalari cikiyor, ayaklar konusmayinca cene oynamaya basliyor, sus defol
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CANER & TALISCA KAPIŞTI
Toplam 13
Yorum
Mallesef Borç durumuyla ve oyuncular top oynamaması hakemlerden de destek beklemek takımı ve yönetimi zor çok zor günler bekliyor.
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HAKAN KIZARDI, MILAN YENİLDİ
Toplam 1
Yorum
sami daha gec olmadan Milan bu adami kovmali, arda, salih ucan, sengiz gibi gittikleri takimi batirirlar, bu bos adamlari nasil alirlar anlamadim
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