ALKIŞLAR OLCAY'A
Beşiktaş taraftarı, Olcay Şahan’ı bağrına bastı. Maç öncesi tribünlere çağrılan yıldız oyuncu, attığı gol sonrası ise sevinmedi, Beşiktaşlılar bu hareketi alkışladı
64'te kenara geldi
Siyah-beyazlı taraftarlar da bu hareketi ve golü için alkışlarla karşıladı. Bu sezon bordomavi formayla 3. golünü kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, skor anlamında da Trabzonspor'a büyük katkı sağladı. Olcay, son 7 maçta 3 gol, 1 asistle takımın en skorer isimlerinden biri oldu. Yıldız isim 64'te kenara gelip yerini Castillo'ya bıraktı. Trabzonlu yıldız maç sonrası "Güzel bir maç oldu. İki takımı da tebrik ediyorum" dedi.
Olcay: Bana yakışmazdı
Beşiktaş taraftarının sevgi gösterisi karşısında duygulanan Olcay, "Benim için özel bir maçtı. Allah razı olsun taraftarlar beni çok hoş karşıladı. Onlara teşekkür ederim. Gole sevinmemeyi maçtan önce düşünmüştüm. İçime doğmuştu. Burada sevinmek, benim karakterime yakışmazdı" diye konuştu.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:01
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 1
Yorum
sami bu futbol fakiri fenerin sozcusu mu olmus her gun carsaf carsaf konusmalari cikiyor, ayaklar konusmayinca cene oynamaya basliyor, sus defol
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CANER & TALISCA KAPIŞTI
Toplam 13
Yorum
Mallesef Borç durumuyla ve oyuncular top oynamaması hakemlerden de destek beklemek takımı ve yönetimi zor çok zor günler bekliyor.
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HAKAN KIZARDI, MILAN YENİLDİ
Toplam 1
Yorum
sami daha gec olmadan Milan bu adami kovmali, arda, salih ucan, sengiz gibi gittikleri takimi batirirlar, bu bos adamlari nasil alirlar anlamadim
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