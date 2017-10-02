ALKIŞLAR OLCAY'A

Beşiktaş taraftarı, Olcay Şahan’ı bağrına bastı. Maç öncesi tribünlere çağrılan yıldız oyuncu, attığı gol sonrası ise sevinmedi, Beşiktaşlılar bu hareketi alkışladı

Trabzonspor'un yıldız ismi Olcay Şahan, dün eski takımına karşı Vodafone Park'ta ilk kez sahaya çıktı. Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesi eski oyuncularını tribünlere çağırarak kendisini alkışladı. Olcay da tribünlere yönelerek siyah-beyazlılara aynı şekilde karşılık verdi. Olcay'ın aldığı diğer alkış ise attığı gol sonrasıydı. 20. dakikada mükemmel bir vuruşla durumu beraberliğe getiren 10 numaralı futbolcu, gole sevinmedi ve tribünlere giderek ellerini kaldırıp 'özür dilerim' hareketi yaptı.



64'te kenara geldi

Siyah-beyazlı taraftarlar da bu hareketi ve golü için alkışlarla karşıladı. Bu sezon bordomavi formayla 3. golünü kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, skor anlamında da Trabzonspor'a büyük katkı sağladı. Olcay, son 7 maçta 3 gol, 1 asistle takımın en skorer isimlerinden biri oldu. Yıldız isim 64'te kenara gelip yerini Castillo'ya bıraktı. Trabzonlu yıldız maç sonrası "Güzel bir maç oldu. İki takımı da tebrik ediyorum" dedi.



Olcay: Bana yakışmazdı

Beşiktaş taraftarının sevgi gösterisi karşısında duygulanan Olcay, "Benim için özel bir maçtı. Allah razı olsun taraftarlar beni çok hoş karşıladı. Onlara teşekkür ederim. Gole sevinmemeyi maçtan önce düşünmüştüm. İçime doğmuştu. Burada sevinmek, benim karakterime yakışmazdı" diye konuştu.