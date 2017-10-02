 ABDÜLKADİR'DEN ASİST – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    ABDÜLKADİR'DEN ASİST

    ABDÜLKADİR'DEN ASİST

    ‘Messi’ lakaplı Ömür hücumda çok etkiliydi. Olcay’ın golünün pasını veren genç yıldızın müthiş bir şutunu ise Fabri son anda çıkardı

    Fırtına'nın genç oyuncusu Abdülkadir Ömür çıkana kadar takımının hücumda en etkili isimleri arasında yer aldı. Üst üste 3. hafta ilk 11'de başlayan yetenekli futbolcu, ilk yarıda Olcay Şahan'ın attığı golün asistini yaptı. Gençlerbirliği karşısında da bir gol pası veren Ömür, ligde böylece 2 asiste ulaştı. Abdülkadir'in ikinci yarıda müthiş bir şutunu ise kaleci Fabri son anda kornere tokatladı. Ersun Yanal, son dakikalarda yorulan Abdülkadir'i 77'de kenara aldı

    NE YAPTI?
    Asist 1
    Şut 2
    İsabetli Şut 1
    Pas 32
    Topla Buluşma 47
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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