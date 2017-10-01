 TEK SES TRABZON – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    TEK SES TRABZON

    TEK SES TRABZON
    Taraftar grupları Trabzon'da bir araya gelerek, "Tek ses Trabzon" adı altında tribünde tek ses olarak tezahüratlarını yapma kararı aldı. Kulüp tarihinde ilk kez gerçekleşen bu adım, sosyal medyadan da destek gördü. Tüm taraftar grubu derneklerinin temsilcilerinin katıldığı toplantıda, tribündeki dağınıklığın kulübe ve takıma zarar verdiği konusunda hemfikir olunurken, tam birleşme adına yapılacak toplantıların devam etmesi gerektiği belirtildi.

    Bir saatte bitirdiler
    taraftarları, Beşiktaş ile oynanacak derbi için satışa sunulan biletleri bir saat içinde tüketti. Son haftada alınan mağlubiyete rağmen takıma inançları oldukça fazla olan bordo-mavili taraftarların, misafir takım tribününde takıma önemli destek vermesi bekleniyor. 90 dakika susmayacak olan taraftartar, takımdan galibiyet bekliyor.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:58
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