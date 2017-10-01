TEK SES TRABZON
Bir saatte bitirdiler
Trabzonspor taraftarları, Beşiktaş ile oynanacak derbi için satışa sunulan biletleri bir saat içinde tüketti. Son haftada alınan mağlubiyete rağmen takıma inançları oldukça fazla olan bordo-mavili taraftarların, misafir takım tribününde takıma önemli destek vermesi bekleniyor. 90 dakika susmayacak olan taraftartar, takımdan galibiyet bekliyor.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:58
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
kartal fb o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
gözgöz o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 113
Yorum
hakemem evet ama... alanya bjk galibiyetlerinden sonra dedim fener akhisarı parçalar ama sonuç hüsran;fenerde inanç yok savaşmıyor umutlar tekrar kırıldı
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