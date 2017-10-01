 TARTIŞMASIZ KRAL – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    TARTIŞMASIZ KRAL

    TARTIŞMASIZ KRAL

    derbi öncesinde Beşiktaş’ın forveti Cenk Tosun’a istatistiklerde fark attı Fırtına’nın golcüsü 378 dakikada 7 gol, 1 asist; Cenk ise 395 dakikada 2 gol, 1 asist üretti

    Süper Lig'de bugün oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisi öncesinde golcülerin istatistiğinde Burak Yılmaz, Cenk Tosun'a fark attı. Ligde geri kalan 6 haftanın 5'inde forma giyen ikiliden Cenk 395 dakika, Burak ise 378 dakika sahada kaldı. Burak bu periyotta 7 gol ve 1 asistlik performans sergilerken, Cenk ise takımına 2 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.

    14 ŞUTTAN 7'Sİ GOL OLDU
    İk ili arasında kaleyi bulan isabetli şut istatistiğinde de Burak kalitesini ortaya koydu. Trabzonsporlu futbolcunun kaleye gönderdiği 14 şuttan 8'i çerçeveyi bulup, 7'si gol olurken, Cenk'in kaleye gönderdiği 16 şutta ise 9 isabet ve 2 gol istatistiği ortaya çıktı. Bu rakamlara bakıldığında Burak'ın şutları gole çevirme oranı yüzde 63.64 olurken, Cenk ise sadece yüzde 12.5'te kaldı.

    BEŞİKTAŞ'A 3 GOL ATTI
    Şu ana dek Beşiktaş'a karşı dört farklı takımla (Manisaspor, Eskişehirspor, , Galatasaray) 14 maçta forma giyen , siyah-beyazlı takımın filelerini 3 kez havalandırdı. Burak bugün oynarsa takımın en büyük kozu.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:01
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