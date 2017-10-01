TARTIŞMASIZ KRAL
Burak Yılmaz derbi öncesinde Beşiktaş’ın forveti Cenk Tosun’a istatistiklerde fark attı Fırtına’nın golcüsü 378 dakikada 7 gol, 1 asist; Cenk ise 395 dakikada 2 gol, 1 asist üretti
14 ŞUTTAN 7'Sİ GOL OLDU
İk ili arasında kaleyi bulan isabetli şut istatistiğinde de Burak kalitesini ortaya koydu. Trabzonsporlu futbolcunun kaleye gönderdiği 14 şuttan 8'i çerçeveyi bulup, 7'si gol olurken, Cenk'in kaleye gönderdiği 16 şutta ise 9 isabet ve 2 gol istatistiği ortaya çıktı. Bu rakamlara bakıldığında Burak'ın şutları gole çevirme oranı yüzde 63.64 olurken, Cenk ise sadece yüzde 12.5'te kaldı.
BEŞİKTAŞ'A 3 GOL ATTI
Şu ana dek Beşiktaş'a karşı dört farklı takımla (Manisaspor, Eskişehirspor, Trabzonspor, Galatasaray) 14 maçta forma giyen Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımın filelerini 3 kez havalandırdı. Burak bugün oynarsa takımın en büyük kozu.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:01
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
kartal fb o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
gözgöz o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 113
Yorum
hakemem evet ama... alanya bjk galibiyetlerinden sonra dedim fener akhisarı parçalar ama sonuç hüsran;fenerde inanç yok savaşmıyor umutlar tekrar kırıldı
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