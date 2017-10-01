Kaptan dümende
Sakatlığı nedeniyle iki haftadır forma giyemeyen Onur Kıvrak, bugünkü Beşiktaş derbisinde sahaya çıkacak. Tecrübeli eldiven, “Milyonlarca taraftarımızı sevindirmek için yeneceğiz” dedi
YÜKSELİŞ DÖNEMİ
ONUR şöyle devam etti: "Gerçekten de bizim için kırılma maçı diyebiliriz. 50. yıl hedeflerimiz için sahadan 3 puanla ayrılmak durumundayız, buna mecburuz. Hafta boyunca takım arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda herkesin hazır olduğunu gördük."
SAVUNMA DEĞİŞİYOR
Ersun Yanal bugün bir kez daha savunma hattını değiştirecek. Kaleye Onur geçecek, Alanya maçında stoper oynayan Okay'ın yerine Uğur Demirok görev yapacak. Bugünkü derbide Uğur-Durica ikilisi oynayacak.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:55
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
kartal fb o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
gözgöz o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 113
Yorum
hakemem evet ama... alanya bjk galibiyetlerinden sonra dedim fener akhisarı parçalar ama sonuç hüsran;fenerde inanç yok savaşmıyor umutlar tekrar kırıldı
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