 Kaptan dümende – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    Kaptan dümende

    Kaptan dümende

    Sakatlığı nedeniyle iki haftadır forma giyemeyen Onur Kıvrak, bugünkü Beşiktaş derbisinde sahaya çıkacak. Tecrübeli eldiven, “Milyonlarca taraftarımızı sevindirmek için yeneceğiz” dedi

    BORDO-mavili takımda sakatlığı nedeniyle iki haftadır sahalardan uzak kalan kaptan Onur Recep Kıvrak, Beşiktaş derbisiyle geri dönüyor. Takımdan ayrı kaldığı dönemde bireysel antrenmanlarına önem veren tecrübeli file bekçisinin form düzeyinin yüksek olduğu ve bu karşılaşmaya büyük önem verdiği öğrenildi. Onur, Beşiktaş karşılaşmasını taraftarları için kazanmaları gerektiğini belirterek, "Sahaya çıktığımızda, kazanmamız durumunda sevinecek milyonlarca taraftarı düşünerek mücadele edeceğiz. Hafta başından itibaren yaptığım çalışmalarda bu karşılaşmanın öneminin farkındaydık ve her şeyin çok farklı olacağını söyleyebilirim" deiye konuştu.

    YÜKSELİŞ DÖNEMİ
    ONUR şöyle devam etti: "Gerçekten de bizim için kırılma maçı diyebiliriz. 50. yıl hedeflerimiz için sahadan 3 puanla ayrılmak durumundayız, buna mecburuz. Hafta boyunca takım arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda herkesin hazır olduğunu gördük."

    SAVUNMA DEĞİŞİYOR
    Ersun Yanal bugün bir kez daha savunma hattını değiştirecek. Kaleye Onur geçecek, Alanya maçında stoper oynayan Okay'ın yerine Uğur Demirok görev yapacak. Bugünkü derbide Uğur-Durica ikilisi oynayacak.

    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:55
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