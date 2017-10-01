 Ersun Yanal’ın siftahı yok – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    Ersun Yanal’ın siftahı yok

    Ersun Yanal’ın siftahı yok
    ERSUN Yanal, 'un başında Beşiktaş ile ligde 7, kupada 1 kez olmak üzere toplam 8 kez karşılaştı. Deneyimli teknik adam bu periyotta 6 mağlubiyet alırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

    Son 3 maçtır kazanamıyor
    Bordo-mavililer, Beşiktaş'ı son 3 maçta mağlup edemedi. Rakibini en son 2015-16 sezonunun 2'nci haftasında deplasmanda oynanan maçta 2-1'lik skorla geçen Trabzonspor, sonraki 3 maçtan 2-0, 2-1 ve 4-3'lük skorlarla mağlup ayrıldı.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:05
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