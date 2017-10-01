Ersun Yanal’ın siftahı yok
Son 3 maçtır kazanamıyor
Bordo-mavililer, Beşiktaş'ı son 3 maçta mağlup edemedi. Rakibini en son 2015-16 sezonunun 2'nci haftasında deplasmanda oynanan maçta 2-1'lik skorla geçen Trabzonspor, sonraki 3 maçtan 2-0, 2-1 ve 4-3'lük skorlarla mağlup ayrıldı.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:05
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
kartal fb o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
gözgöz o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 113
Yorum
hakemem evet ama... alanya bjk galibiyetlerinden sonra dedim fener akhisarı parçalar ama sonuç hüsran;fenerde inanç yok savaşmıyor umutlar tekrar kırıldı
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