 Derbilerde yüzü gülmedi – Fotomaç – 01 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Derbilerde yüzü gülmedi

    Derbilerde yüzü gülmedi
    6 Aralık 2015 tarihinde başkanlığa seçilen Muharrem Usta yönetiminde şu ana kadar G.Saray, Beşiktaş, F.Bahçe ile 10 maç oynadı. Fırtına bu periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı, sadece G.Saray karşısında galibiyet sevinci yaşadı. Usta döneminde Beşiktaş'tan hiç puan alınamadı.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbilerde yüzü gülmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.