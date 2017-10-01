Derbilerde yüzü gülmedi

6 Aralık 2015 tarihinde başkanlığa seçilen Muharrem Usta yönetiminde şu ana kadar G.Saray, Beşiktaş, F.Bahçe ile 10 maç oynadı. Fırtına bu periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı, sadece G.Saray karşısında galibiyet sevinci yaşadı. Usta döneminde Beşiktaş'tan hiç puan alınamadı.