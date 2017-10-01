 DERBİ SONRASI KÖTÜ HABER – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    DERBİ SONRASI KÖTÜ HABER

    DERBİ SONRASI KÖTÜ HABER

    Beşiktaş maçının ardından geçici hafıza kaybı yaşayan Trabzonsporlu Rodallega hastaneye kaldırıldı.

    Beşiktaş maçında attığı gol sırasında başına darbe alan Rodallega geçici hafıza kaybı yaşıyor! Oyuncu hastaneye kaldırıldı! Ayrıntılar gelecek...
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:08
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