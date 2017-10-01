BİR SEZONA BEDEL
Trabzonspor’un bu sezon için olmazsa olmazı Beşiktaş maçı. Bordo-mavililer son haftalarda yaşadığı çalkantıları ezeli rakibini yenerek gidermek istiyor
50. YIL İÇİN GALİP GELİN
Beşiktaş karşısında daha agresif bir takım sahaya çıkarmayı amaçlayan bordo-mavili ekibin teknik direktörü Ersun Yanal'ın canı Burak Yılmaz'ın oynayıp oynayamayacağının henüz netlik kazanmaması nedeniyle sıkkın. Sağlık kurulundan oyuncunun maça yetiştirilmesini isteyen tecrübeli teknik adam, Burak Yılmaz'ın forma giyip giymeyeceğine bugün karar verecek. Beşiktaş'ın zorlu Şampiyonlar Ligi karşılaşması yorgunluğunun yanı sıra Quaresma, Oğuzhan ve Atiba gibi üç önemli futbolcusunun cezalı olması da Trabzonspor'un kazanmak adına en büyük avantajı olacak. Yanal'ın takım ile yaptığı son toplantıda, "Her şey elinizde. Beşiktaş derbisine 'sezonun maçı' diyebiliriz. Çıkın ve gerekeni yapın. 50. yıl için kazanın ve taraftarı mutlu edin" dediği belirtildi.
TAM KADRO GELDİLER
Trabzonspor, Beşiktaş ile yapacağı derbi için İstanbul'a tam kadro geldi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo- mavililer, daha sonra özel uçakla İstanbul'a hareket etti. Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na inen bordo-mavili takım, daha sonra kendileri için tahsis edilen otobüse binerek kamp yapacakları otele gitti. Kadroda 27 futbolcu yer alıyor.
İLK KEZ ÇIKACAKLAR
Beşiktaş'ın eski oyuncuları Jose Sosa ve Olcay Şahan eski takımlarına karşı ilk kez Vodafone Park'ta sahaya çıkacaklar. Beşiktaş'a 2014- 2015 sezonunda transfer olan Jose Sosa, 2 sezon siyah-beyazlı takımda oynadıktan sonra İtalyan devi Milan'a transfer olmuştu. 2012-2013 sezonunda transfer edilen Olcay ise geçtiğimiz sezonun devre arasında Karadeniz ekibinin yolunu tutmuştu. Karşılaşma öncesinde Sosa ve Olcay'ın Beşiktaş tribünleri tarafından çağrılarak alkışlanması bekleniyor.
KAZANACAĞIZ
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Beşiktaş'ı yeneceklerini söyledi. Trabzonspor'un kaliteli bir takım olduğunun altını çizen Çubukçu, "Geçen yıldan bu sezona yeniden yapılanma adına önemli adımlar attık. Önemli oyuncularımızı kadromuza kattık. Takım olma adına yaşadığımız sıkıntıları atlatarak Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz. Gücümüz de var. Galip gelmemiz hem aradaki puan farkını kapatmamız, hem de milli araya moralli girmemiz açısından önem taşıyor. Bu nedenle camiamızın daha fazla kenetlenmesine ihtiyacımız var" dedi.
İKİ FUTBOLCU KART SINIRINDA
Beşiktaş derbisi öncesi Trabzonspor'd a 2 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo mavililerde 3'er sarı kartı bulunan Kucka ile Mas bugün oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda ligin 8'inci haftasında yapılacak Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyemeyecek. Teknik heyetin iki futbolcuyu dikkatli olmaları konusunda uyardığı dile getiriliyor.
Yunus Emre SEL
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:53
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
kartal fb o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
gözgöz o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 113
Yorum
hakemem evet ama... alanya bjk galibiyetlerinden sonra dedim fener akhisarı parçalar ama sonuç hüsran;fenerde inanç yok savaşmıyor umutlar tekrar kırıldı
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