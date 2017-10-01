 4 isme milli davet – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    4 isme milli davet

    4 isme milli davet
    A Milli Takım'ın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim'de Eskişehir'de İzlanda ve 9 Ekim'de deplasmanda Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Mircea Lucescu, 'dan Burak Yılmaz, Volkan Şen, Yusuf Yazıcı ve Okay Yokuşlu'yu aldı. Milliler, 2 yarın saat 11.00'den itibaren Antalya Belek'te toplanmaya başlayacak.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:02
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