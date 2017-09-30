YAZICI'YA DEV TEKLİF!
Trabzonspor’un 20’lik yeteneği için Monaco kapıyı 14 milyon Euro’dan açtı. Ayrıca bir sonraki satıştan da pay teklif etti... Trabzonspor ise ‘devre arası görüşelim’ dedi
TEKLİF ÖNCE RESMİYETE DÖKÜLMELİ
Bordo-Mavililer öncelikle Monaco'nun resmi teklifle karşılarına gelmesini bekliyor. Daha önce Yusuf için 20 milyon Euro gibi rakamların telaffuz edildiğini hatırlatan yöneticiler de Monaco'nun yanı sıra birçok kulübün genç yıldıza ilgi duyduğunu belirtirken, "Henüz bize gelen resmi bir teklif yok. Geldiği anda bir değerlendirme yapar ve bizim için çok değerli olan oyuncumuzun da geleceği için olumlu ya da olumsuz son kararımızı veririz" dediler.
GÖKDENİZ KARADENİZ 8.7 MİLYONA GİTMİŞTİ
-Trabzonspor'un en pahalı ihracı Gökdeniz Karadeniz oldu. Bordo-Mavililer, yıldız futbolcuyu Rubin Kazan'a 8 milyon 700 bin Euro'ya satmıştı.
-Gökdeniz'in ardından listede ikinci sırada ise Fatih Tekke var. Golcü futbolcu 2006'da 7 milyon 500 bin Euro karşılığında Rus Zenit'in yolunu tutmuştu.
Sabah
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:20
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AYKUT KOCAMAN'IN BÜYÜK İSYANI!
Toplam 242
Yorum
çetin Beşiktaş tarafından muhatap alınmaması,cevap verilmemesi kendi hallerine bırakılması daha iyi olur derim.
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AYKUT KOCAMAN'IN BÜYÜK İSYANI!
Toplam 242
Yorum
Hakan Derbiden sonra hakem sayesinde kazandık havası yaratılıyor dedi sen ne yapıyorsun şimdi.1 tane kaleyi bulan şutun var..82 dk 11 kisi oynadin
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Avrupa'da gol krallığı bahisleri açıldı
Toplam 1
Yorum
**** Vagner Love de olabilir gene. 5 oldu
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