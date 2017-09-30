 Usta ile 10 derbide 2 galibiyet – Fotomaç – 30 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Usta ile 10 derbide 2 galibiyet

    Usta ile 10 derbide 2 galibiyet
    FIRTINA, 6 Aralık 2015'te başkanlığa seçilen Muharrem Usta yönetiminde şu ana kadar G.Saray, Beşiktaş ve F.Bahçe ile 10 maç oynadı. Bu periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti, sadece G.Saray karşısında galibiyet sevinci yaşadı. Trabzonspor'un Muharrem Usta döneminde oynadığı derbi maçlarda tek puan alamadığı takım ise Beşiktaş oldu.
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:23
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Usta ile 10 derbide 2 galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.