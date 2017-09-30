Usta ile 10 derbide 2 galibiyet

FIRTINA, 6 Aralık 2015'te başkanlığa seçilen Muharrem Usta yönetiminde şu ana kadar G.Saray, Beşiktaş ve F.Bahçe ile 10 maç oynadı. Bu periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti, sadece G.Saray karşısında galibiyet sevinci yaşadı. Trabzonspor'un Muharrem Usta döneminde oynadığı derbi maçlarda tek puan alamadığı takım ise Beşiktaş oldu.