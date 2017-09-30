Trabzonspor, Katar’da özel maç yapacak!
Trabzonspor’un, Süper Lig’in 7’nci haftasında oynanacak maçların ardından lige verilecek milli arada Katar’da özel bir maç yapmayı planladığı öğrenildi.
Bordo-mavililerin, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Sadd takımı milli arada özel bir maç oynayacağı, bu karşılaşma için ise 7 Ekim Cumartesi günü Katar'a gideceği belirtildi. Trabzonspor'un 8 Ekim Pazar günü maçın ardından Trabzon'a döneceği ifade edilirken, bu özel maçın programının yarın oynanacak Beşiktaş maçından sonra netlik kazanacağı bildirildi.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:09
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ABOUBAKAR SEVDASI SÜRÜYOR
Toplam 7
Yorum
hakan abou gelse ligin tozunu atarız.
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A MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI
Toplam 12
Yorum
hakan volkan şenin bu kadroda ne işi var? yaşlanmış sabri yi çağırmakta ayrı bi vaka
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BÜLENT YILDIRIM'IN DA NOTU KIRILDI !..
Toplam 6
Yorum
Ertan Öyle görülüyor ki Fenerbahçenin oynayacağı maçlarda görev yapan tüm hakemler bunun etkisi altında kalıp. ters kararlar verebilecek! Kazanan?
Trabzonspor, Katar’da özel maç yapacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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