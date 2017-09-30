 Trabzonspor, Katar’da özel maç yapacak! – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    , Katar’da özel maç yapacak!

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, Katar’da özel maç yapacak!

    ’un, Süper Lig’in 7’nci haftasında oynanacak maçların ardından lige verilecek milli arada Katar’da özel bir maç yapmayı planladığı öğrenildi.

    Bordo-mavililerin, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Sadd takımı milli arada özel bir maç oynayacağı, bu karşılaşma için ise 7 Ekim Cumartesi günü Katar'a gideceği belirtildi. 'un 8 Ekim Pazar günü maçın ardından Trabzon'a döneceği ifade edilirken, bu özel maçın programının yarın oynanacak Beşiktaş maçından sonra netlik kazanacağı bildirildi.

    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:09
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