NAMUS MESELESİ

Teknik Direktörüsuskunluğunu'a bozdu ve tarihi açıklamalar yaptı.'daki 3. döneminde Türk basınına ilk kez röportaj verençalıştırıcı, takımın durumunu ve sorunları içtenlikle anlattı. Önceki iki dönemine göre şu anda kulüpteki şartların ve durumun çok daha farklı olduğunu vurgulayan Yanal, "Biz yarışabilecek bir takımı kurduk mu, kurduk. Biz bu takımla çok ciddi yarışabiliriz. Biz ilk dördün içinde olmalıyız ve olacağız.. Burada takımın ortaya koyacağı güçle sergileyeceği tavır önemli. Bizim bu tavrı koyabilecek bir ekibimiz var.veelimizde. Bunlar iyi oyuncular ve rakiplerle yarışabiliriz" diye konuştu.olmanın önce bir koşulu var biz kendi içerimizde bu düzeni kurmaya başladık" diyen tecrübeli çalıştırıcı, şöyle devam etti: "Yönetimimizle, oyuncularımızla bunu yapacağız. Şampiyonluktan geçen yolda; sırasıyla futbolcular, yönetim, camia, taraftar ile medya var.Sonuçlardan çıkacak acı ile vurarak bir şey yapamayız. Yoksa. Ama yılladır birileri gidiyor. Alanya'ya mağlup olduk. Acıttı mı? Evet acıttı. Taraftarlarımız şuna inansın, bu takımın genç oyuncuları ve geleceğini teminat altına alabilecek değerleri var. Bu düzeni bir sene içinde kurduk. Öyle kolay değil. Bu takım yine keyif verecek. Oyuncuların hepsinden ben sorumluyum.Burada o kadar konstantre olmuş şekilde işimizi yapıyoruz ki bu bizim için namus meselesidir. Biz bu işin altından kalkarız. Bu takımı yarın alkışlayacaklar ve biz de onları alkışlayacağız. Bunu çok kısa bir zamanda göreceksiniz."derbisi çok erken haftalarda olmamıza rağmen ligin belirleyici maçlarından bir tanesi olacaktır. Bizimvekarşılaşmalarına oranla daha iyi bir performans ortaya koyacağımız kesin. Onlar'nde başarılı sonuçlar aldı ama ligin rengi başka. Taraftarlarımızın beklentisine karşılıktakım sahada olacak. Güvenilir bir takım geliyor. Birçok takımdan daha iyiyiz.50. yılındayız. Bazılarının atladığı bir şey var, bazen parayla da bazı şeyleri yapamazsınız. Rakiplerimizin çok ciddi harcamalarla takım kurma gayretleri var.bu sezonharcamış. Bu rakamlarla bir takım kurulur mu, daha yolun çok başındayız. Ama bakıldığında doğru tespit yapılmış ve iyi oyuncuları var. Bundan sonrakizirvenin içerisinde olacak. Bu takım her zaman ilk dörtte bulunmak zorunda . '' dediğin zaman istikrarlı bir duruş gerekiyor. 2010-11'den sonra gerçekleşenler ve travma nelere mal oldu. Belki eğilirsin, belki bükülürsün ama bizim kırılmalarımız çok net.'da birçok kez takım oluşturuldu ve bozuldu. Hep aynı şeyleri yaparak zirvede kalmak biraz zor gözüküyor.futbolun üst akıllarında hep yer almış bir camia.'de çok önemli markaları kazandırmış, vizyoner bir başkan ve yönetim ile çalışıyoruz. Onların beklentisinin içerisinde bugünün başarısındanBundan da cesaret alıyoruz. Önümüzde güzel örnekler de var.mesela. 5 yıl geriye gittiğimizde ilk önce yapılandılar, iki yıl yarıştılar, üç yılı tamamladılar ve dördüncü yılda bu zamanı başlattılar. Bizde ise değişimler çok hızlı oluyor. Umulmadık bir sonuç sonrası çok kolay her şeyi yıkabiliyoruz. Bunu yıkmak kolay ama bunun üzerine istikrarı sağlam daha zor. Bütün başarılı olmuş işlerin içerisinde bu tür tökezlemeler olması çok normaldir.ve kimse bu skoru almak istemez. Tabii ki biz de üzülüyoruz. Bu takım çok iyi bir takım.vedeplasmanında kazanmaya çok yakındık.maçını kaybettik ve alakasız bir karşılaşmaydı.yıllar fayda sağlamasını düşündüğümüz ikiüç oyuncunun transferi olmadı. Oilgili uğraşıyoruz ve süreç devam ediyor. Güçlü biradına, artık yarışabilecek bir takımımız var. Takım iskeletini korumak bundan sonraki işin en zor kısmı. Bunu yapabilecek bir ekip var.bugüne kadar kendi değerlerini yetiştiren ve altyapısı ile onur duyulan bir takım. En azından iki genç oyuncumuz var takımda,4-5 yıllık kaos sürecinden sıyrılıp artık o zirvenin takımı olmamız gerekiyor.önemli olduğumu düşündüğüm, hakikaten saygın bir yere geleceğine inandığım iki oyuncu ürettik. Bu genç futbolcularımız bir dönem olanaksızlardan oynadı., ona birçok talep geldi. 'Kiralık gönderelim, alta gönderelim' dendi ama biz beklettik ve zamanı kullanmak istedik. O da bu zamanı kullandı ve şimdi forma giyiyor. Oynamadığı dönem de olacaktır.konusunda da aynı yolu izledik. Yine başka bir takıma gidebilirdi ama biz onu burada değerlendirmek istedik. Bu iki futbolcumuz da daha yolun başındalar ve bu rekabet çok acımasız bir rekabet.takımda 10. sezonunu bitirmekte olanvar. Benim ilk transferim. Geçen yaptığı röportajında çok anlamlı bir söz söyledi, '' Onur hiçbir zaman alacaklarının peşinde koşmaz. Benim '' diye bir sözüm var. Ayrıca oyunculara, "Paranız bankada duracağına'da dursun zaten alacaksınız" diyorum. Oynamayan, oynatılmayan futbolcu ilgili. Bunların konuşuluyor olması üzüntü verici. Bu durum takıma zarar verecek hale gelince sıkıntılar çoğalıyor, yazık oluyor.Okay'ı Başakşehir maçında stoperde oynattık. Aslında zaman zaman yine stoper oynamıştı. Biz de böyle düşünüyoruz, Okay da böyle istiyor, hatta Milli Takım hocası da bunu söyledi. Okay bundan sonraki kariyerini stoper olarak sürdürmek istiyor, buna yakın düşünüyor. Gayet başarılı oynadığını düşünüyorum. Orta sahada şu an Onazi gelecek ve oynayacak. Bero da forma şansı bekliyor. Okay bana göre oynadığı bölgede gayet iyi. Hubocan oynayacak ve performansını oldukça geliştirdi. Şu an doğru rekabetin içerisinde olduğumuzu düşünüyorum, bu konuda haklılığımı zaman gösterecek.Biz geçen sene 16 puanla devreyi kapattık. Yedi futbolcu gelmişti üçünü kullanamadık. Kendi futbolcularımız vardı bir dönem, onları kullanamadık. Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Zeki Yavru ve Yusuf Erdoğan gibi. Akbaş çok önemli bir oyuncu. Ama bazen taraftar baskısından aklı gidip geliyor çocuğun, bazen ben de şaşırıyorum ne oluyor diye. Bu gelgitleri yaşıyor bu çocuk, buranın çocuğu bu. Bu çocukların Trabzonspor ile ilgili en ufak problemi olamaz, bunları ben görüyorum. Bu çocuklar niye buradan gitsin, biraz daha onlara sahip çıkmak gerekiyor. Kendi çocuklarımıza bunlar yapıldığında ben en az onlar kadar üzülüyorum. Var mı Akbaş'tan daha iyisi alıp oynatalım ama gerçekten iyi. Mustafa çok süratli, birçok mevkide oynayabiliyor.saha içerisinde yaşadıkları ve düştüğü durum. Bizim onu sahaya çıkarmak için çabamız ve onun oynamak için çabası. Hâlâ antrenmanlara çıkmıyor ve psikolojik olarak buna hazır değil. Bizim Esteban ile bunu oturup sağlıklı konuşmamız gerekiyor. Ama henüz buna hazır değil. Onun tettiklerini yaptıracağız. Belki sağlık sorunu var, buna da bakacağız. İzin istedi ve ben de verdim. Esteban kendisini gerçekten çok kötü hissettiğini ve idmana hazır olmadığını belirtti. Bize, 'Çenem çıkmış gibi hissediyorum, direncim düştü, midem bulanıyor, gözüm kararıyor' dediği anda biz onu çıkarıp zorla oynatsak belki daha kötü şeyler olacaktı.an da Avrupa'nın en yaşlı 2-3 liginden bir tanesiyiz. Biz de ligimizin genç takımlarından bir tanesiyiz. Evet, futbolda 30 yaş bugün çok yaşlı değil, belki de en verimli yaş. Türkiye'ye oyuncu getirmek çok kolay değil. Biz çok yaşlı bir takım değiliz ve biz çok daha iyi noktalara geleceğiz. Bunu da herkese yakında göstereceğiz.Alanya maçı sonrası soyunma odasında üzüldük, yere yattık. Bu işin magazin boyutuna girer. Bu sonucun bir daha gerçekleşmemesi adına bundan sonraki duruşun ne olması gerektiğini çözmek gerekiyor. Biz bunun peşindeyiz. O karşılaşmada çok iyi yaptıklarımız var. Özellikle ilk yarıda yaptıklarımızın yüzde 95'i doğru. İkinci yarıda birden bire bu doğrulardan neden vazgeçtik? Bunun peşindeyiz.Trabzon'un çok sevilecek ve burada yaşandığında çok keyif alınacak bir çok özelliği var. Burada yaşam çok kolay ve ucuz diğer illere bakarsanız. Doğası çok uygun ve güzel. Ulaşımda hiçbir problem yok. Hatta yeni havalimanlarımız açıldı. Güvenli bir şehir. Baktığınızda Avrupa'dan daha güvenli. Biz Trabzon'da evimizin kapısı açık yatıyoruz.