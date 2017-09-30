FIRTINA TAM KADRO İSTANBUL'A GİTTİ!
Trabzonspor, Süper Lig’in 7’nci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maç için İstanbul’a gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 14.45'te özel uçakla İstanbul'a hareket etti.
Arka adalesinde çekme olan Burak Yılmaz da kafilede yer alırken bu futbolcunun durumunun maç saatinde netleşeceği, büyük olasılıkla iğneyle sahaya çıkacağı öğrenildi.
Trabzonspor'un İstanbul kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Pereira, Kamil Ahmet, Durica, Uğur, Hubocan, Mas, Abdurrahim, Mustafa, Okay, Onazi, Kucka, Sosa, Batuhan, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Bongonda, Castillo, Volkan Şen, Rodallega, N'Doye ve Burak olmak üzere toplam 26 oyuncu yer aldı.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:10
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ABOUBAKAR SEVDASI SÜRÜYOR
Toplam 7
Yorum
hakan abou gelse ligin tozunu atarız.
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A MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI
Toplam 12
Yorum
hakan volkan şenin bu kadroda ne işi var? yaşlanmış sabri yi çağırmakta ayrı bi vaka
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BÜLENT YILDIRIM'IN DA NOTU KIRILDI !..
Toplam 6
Yorum
Ertan Öyle görülüyor ki Fenerbahçenin oynayacağı maçlarda görev yapan tüm hakemler bunun etkisi altında kalıp. ters kararlar verebilecek! Kazanan?
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