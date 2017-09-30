FIRTINA, İSTANBUL'A GELDİ!

Trabzon'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafileyi bir grup taraftar karşıladı. Taraftarın tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunduğu bordo-mavililer, güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele hareket etti.



Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Vodafone Park'ta oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.



