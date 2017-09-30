 FIRTINA, İSTANBUL'A GELDİ! – Fotomaç – 30 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    FIRTINA, İSTANBUL'A GELDİ!

    FIRTINA, İSTANBUL'A GELDİ!

    , Süper Lig'in 7. haftasında yarın Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a geldi.

    Trabzon'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafileyi bir grup taraftar karşıladı. Taraftarın tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunduğu bordo-mavililer, güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele hareket etti.

    Beşiktaş ile arasında Vodafone Park'ta oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.

    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    FIRTINA, İSTANBUL'A GELDİ! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.