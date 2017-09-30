FIRTINA, İSTANBUL'A GELDİ!
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a geldi.
Trabzon'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafileyi bir grup taraftar karşıladı. Taraftarın tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunduğu bordo-mavililer, güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele hareket etti.
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Vodafone Park'ta oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:11
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Talısca haftanın 11'inde!
Toplam 2
Yorum
Talisca 20 mälyon euro verilmes onun yerine 8 veya 10 a .ok iyi bir genc kesfedilmeli
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 82
Yorum
hasan48 yönetim suçlu, iyi futbolcu getiremedi kocaman suçlu, elindekileri bile değerlendiremiyr taraftar suçlu, hala bu ikisine tahammül ettiğinden
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BÜLENT YILDIRIM'IN DA NOTU KIRILDI !..
Toplam 18
Yorum
İzan olmalı İnsanda önce izan olmalı. Aykut çatır çatır top oynadığını sandığı maçta hakem Bjk'yi çatır çatır doğradı. Şimdi utanmadan hakemden yakınıyo
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