 197 gündür kazanamıyor – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    197 gündür kazanamıyor

    197 gündür kazanamıyor
    Trabzonspor, son 3 derbide galibiyet elde edemedi. Bordo-mavililer en son 197 gün önce geçen sezonun 25'inci haftasında G.Saray'ı sahasında 2-0'lık skorla yenmişti. Geçen sezon sadece G.Saray'ı yenen Karadeniz ekibi, ligde son oynadığı 3 derbiyi de kazanamadı. 2016-17'nin 27'nci haftasında Beşiktaş'a 4-3 kaybeden Trabzonspor, 33'üncü haftada da F.Bahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Fırtına bu sezon F.Bahçe ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor, Beşiktaş'ı yenerek derbi hasretine de son vermek istiyor.

    Bordo-mavililer, Beşiktaş'ı son 3 maçta mağlup edemedi. Rakibini en son 2015-16 sezonunun 2'nci haftasında deplasmanda oynanan maçta 2-1 mağlup eden Trabzonspor, sonraki 3 maçtan 2-0, 2-1 ve 4-3'lük skorlarla mağlup ayrıldı.
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:22
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