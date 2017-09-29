YUSUF YAZICI İÇİN SERVET
Monaco’nun, uzun bir süredir takip ettiği genç yıldız için Trabzonspor’un kapısını 14 milyon euro’dan çalacağı öğrenildi. Resmi görüşmelerin devre arasında başlaması bekleniyor
Bordo-mavili yöneticiler de Monaco'nun yanı sıra birçok kulübün 20 yaşındaki orta sahaya ilgi duyduğunu belirtirken, "Henüz resmi bir teklif yok. Geldiği anda kulübümüzün çıkarları doğrultusunda ve oyuncunun geleceği adına kararımızı veririz" dediği öğrenildi. Fransız ekibinin ise Yusuf için resmi girişimleri devre arasında yapması bekleniyor. Bu arada Yusuf Yazıcı'yı daha önce Sevilla, Dortmund, Liverpool ve Manchester United da izletmişti.
Yunus Emre SEL
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:11
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YUSUF YAZICI İÇİN SERVET
Toplam 1
Yorum
ERAY TS Yazıcı'yı sattırmayız. 200 milyon euro serbest kalma bedeli koyun. Sonra kapıyı çalan ona göre çalsın. Yazıcı satılık değil.
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BRUMA SÜRPRiZi
Toplam 1
Yorum
medemir İyi bir yedek olur, bu şansı Galatasaray kullanmalı.
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"KADIKÖY'DE BENİ ALKIŞLADILAR"
Toplam 37
Yorum
oktay sanki sen futbolcumuydun.Varlığın yokluğun belli değildi kim seni ne yapsın:)
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