 YUSUF YAZICI İÇİN SERVET – Fotomaç – 29 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    İÇİN SERVET

    YUSUF YAZICI İÇİN SERVET

    Monaco’nun, uzun bir süredir takip ettiği genç yıldız için Trabzonspor’un kapısını 14 milyon euro’dan çalacağı öğrenildi. Resmi görüşmelerin devre arasında başlaması bekleniyor

    Trabzonspor'da sezonun flaş transfer görüşmeleri başladı. Daha önce Fatih Tekke'yi Zenit'e 7 milyon 500 bin euro, Gökdeniz Karadeniz'i ise Rubin Kazan'a 8 milyon 700 bin euro'ya gönderen bordomavili kulüp, Monaco'nun dolaylı yollardan yaptığı teklif sonrası oyuncu satış rekorunu kırabilir. Fransız temsilcisinin bir süredir izlemeye aldığı genç oyuncu için bordo-mavili kulübün kapısını 14 milyon euro'luk bir öneri ile çalmaya hazır olduğu iddia edildi.

    Bordo-mavili yöneticiler de Monaco'nun yanı sıra birçok kulübün 20 yaşındaki orta sahaya ilgi duyduğunu belirtirken, "Henüz resmi bir teklif yok. Geldiği anda kulübümüzün çıkarları doğrultusunda ve oyuncunun geleceği adına kararımızı veririz" dediği öğrenildi. Fransız ekibinin ise Yusuf için resmi girişimleri devre arasında yapması bekleniyor. Bu arada Yusuf Yazıcı'yı daha önce Sevilla, Dortmund, Liverpool ve Manchester United da izletmişti.

    Yunus Emre SEL

    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    YUSUF YAZICI İÇİN SERVET haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.