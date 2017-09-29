TRABZONSPOR'UN DERBİ KABUSU!

2016-17 sezonunda ezeli rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda sadece Galatasaray karşısından galibiyetle ayrılan bordo mavililer, ligde son oynadığı 3 derbi maçını da kazanamadı. 2016-17 sezonunun 27'nci haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor, söz konusu sezonun 33'ncü haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bordo mavili takım 2017-18 sezonunun 2'nci haftasında ise deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.



BEŞİKTAŞ'A KARŞI 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

197 gündür derbi kazanamayan ve Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçtan galibiyetle ayrılarak derbi hasretine de son vermek istiyor. Ayrıca bordo mavililer, Beşiktaş'a karşı da aralarında oynanan son 3 maçta galibiyet elde edemedi. Rakibini en son 2015-16 sezonunun 2'nci haftasında deplasmanda oynanan maçta 2-1 mağlup eden Trabzonspor, sonraki 3 maçtan 2-0, 2-1 ve 4-3'lük skorlarla mağlup ayrıldı.



USTA DÖNEMİNDE 10 DERBİ MAÇTA 2 GALİBİYET

Trabzonspor, 6 Aralık 2015'te yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Muharrem Usta yönetiminde ise şu ana kadar Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile 10 maç oynadı. Bordo mavililer söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti, sadece Galatasaray karşısında galibiyet sevinci yaşadı. Trabzonspor'un Usta döneminde oynadığı derbi maçlarda tek puan alamadığı takım ise Beşiktaş oldu.



YANAL'IN BEŞİKTAŞ'A KARŞI GALİBİYETİ YOK

Bu arada Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugüne dek bordo mavili takımın başında çıktığı maçlarda Beşiktaş'a karşı galibiyet elde edemedi. Yanal, Trabzonspor'un başında Beşiktaş ile ligde 7, kupada 1 kez olmak üzere toplam 8 kez karşılaştı. Deneyimli teknik adam, bordo mavili takımın başında Beşiktaş'a karşı çıktığı bu 8 maçtan 6 mağlubiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.



BURAK YILMAZ ŞOKU

Beşiktaş maçı hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, Burak Yılmaz'ın antrenman esnasında dizinden sakatlandığı ve antrenmanı tamamlayamadığı öğrenildi. Ayağı sarılı bir şekilde antrenman sahasını terk eden deneyimli forvet oyuncusunun takımın son yaptığı çalışmada da yer almadığı, Beşiktaş maçına yetiştirilmeye çalışıldığı kaydedildi.



YOLCULUK YARIN

Bu arada Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maç için yarın İstanbul'a gidecek. Bordo mavililer, öğle saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde son antrenmanını yaptıktan sonra saat 14.30'da özel bir uçakla İstanbul'a hareket edecek.