 Trabzonspor'dan Aydınus ile 18 galibiyet – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    Trabzonspor'dan Aydınus ile 18 galibiyet

    Trabzonspor'dan Aydınus ile 18 galibiyet
    Trabzonspor'un pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. 1973 İstanbul doğumlu hakem ile bugüne kadar 48 maça çıkan Fırtına, 18 galibiyet, 16 beraberlik aldı, 14 kez de yenildi.

    Sadece 8 puan alabildi
    Yeni sezonda 50. yıl planlaması yapan Trabzonspor, Süper Lig'in ilk 6 haftasında arzuladığı sonuçları alamadı. Şu ana kadar sadece 8 puan toplayabilen Fırtına'da bir an önce yükselişe geçilmesi için çaba harcanıyor.

    Büyük kayıp yaşandı
    Ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor, hem puan hem de para kaybetti. Fırtına, galibiyet başına 2.2 milyon, beraberliğe ise 1.1 milyon TL verilen primlerden oldu, 6.6 milyon TL kaybedildi.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:19
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