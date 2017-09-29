Trabzonspor'dan Aydınus ile 18 galibiyet

Trabzonspor'un pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. 1973 İstanbul doğumlu hakem ile bugüne kadar 48 maça çıkan Fırtına, 18 galibiyet, 16 beraberlik aldı, 14 kez de yenildi.



Sadece 8 puan alabildi

Yeni sezonda 50. yıl planlaması yapan Trabzonspor, Süper Lig'in ilk 6 haftasında arzuladığı sonuçları alamadı. Şu ana kadar sadece 8 puan toplayabilen Fırtına'da bir an önce yükselişe geçilmesi için çaba harcanıyor.



Büyük kayıp yaşandı

Ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor, hem puan hem de para kaybetti. Fırtına, galibiyet başına 2.2 milyon, beraberliğe ise 1.1 milyon TL verilen primlerden oldu, 6.6 milyon TL kaybedildi.