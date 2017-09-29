 ‘Şanssızlığım bitecek’ – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    ‘Şanssızlığım bitecek’

    ‘Şanssızlığım bitecek’
    Milan'dan transfer edilen , ilk 6 haftada 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi ancak bordo-mavililer bu iki maçı da kaybetti. 30 yaşındaki Slovak yıldız, "Beşiktaş derbisinde gol atacağım ve bu kez kazanacağız" dedi.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:51
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