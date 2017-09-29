 Logoya saldırı savcılıkta – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    Logoya saldırı savcılıkta

    Logoya saldırı savcılıkta
    15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bulunan Trabzonspor logosu saldırıya uğradı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, magandaların saldırısı sonucu kırılan Trabzonspor logosunu yenileme çalışmalarına başlarken, suçluların cezalandırılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:42
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