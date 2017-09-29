ERSUN YANAL'DAN DEĞİŞİM RÜZGARI
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları zorlu müsabaka öncesi köklü değişikliğe gidecek. Deneyimli teknik adam, en önemli neşteri ise takım savunmasını yeniden dizayn ederek vuracak.
Savunma değişecek
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sezon başından beri değişikliğe gittiği savunma bölgesinde yine değişiklik yapacak. Sezona savunma bölgesinde Uğur ve Durica ile başlayan ardından Uğur, Mustafa Akbaş yapan deneyimli teknik adam ilerleyen haftalarda ise Mustafa Akbaş ve Okay'a görev verdi. Son hafta ise Okay ve Durica yapan deneyimli teknik adamın Beşiktaş maçında stoper bölgesinde yine değişikliğe gitmesi bekleniyor. Yanal'ın, savunma oyuncularına hazır olun mesajı verirken yeni transfer Hubocan ile birlikte Durica'nın formaya en yakın isim olduğu belirtiliyor.
Özel görüşmeler yapıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor maçında alınan tarihi yenilginin nedenlerini araştırmak için oyuncularıyla özel görüşmeler yapıyor. Olması muhtemel sıkıntıyı tespit edip önlem almayı planlayan deneyimli teknik adam Beşiktaş ile oynanacak olan zorlu müsabaka öncesi motivasyonu sağlayarak İstanbul'a surunsuz gitmek istiyor.
Futbolcular kenetlendi
Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan tarihi yenilginin şokunu yaşayan futbolcular Beşiktaş maçını kazanarak başta yönetime, Teknik Direktör Ersun Yanal ve camiaya kendilerini affettirmeyi arzuluyor. Takım kaptanı Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz ve Olcay Şahan olmak üzere sık sık bir araya gelen futbolcular durum değerlendirmesi yaparak, motivasyonu üst seviyeye çıkartıp, Beşiktaş'ı İstanbul'da yenmeyi hedefliyorlar.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:06
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"KADIKÖY'DE BENİ ALKIŞLADILAR"
Toplam 63
Yorum
1903 NORMAL DEILMI SENDEN KURTULDUKLARI ICIN ALKISLAMISLARDIR . CANERIN YARISI GOKHANIN CEYREGI OLMAZSIN
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Finlandiya-Türkiye maçının biletleri tükendi
Toplam 4
Yorum
Bekir Boz Milli Takımdan Arda,Emre gibi pirim için foynayan yaşı ilerlemiş futbolcular çıkarılmalı,İspanya'daki Emre, Karabük Ceyhun,Bursa Yusuf,alın
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ZARARLI ÇIKARLAR
Toplam 68
Yorum
SeMa dürüstlük abidesi!..aykut hocayı unutuyorsunuz elinde bir keser hep kendine yontup duruyordu. konyasporu çalıştırırken neler söylerdin.
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