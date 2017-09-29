Büyük kenetlenme

Arkadaşlarıyla toplantı yapan Onur, Beşiktaş derbisini kazanmaları gerektiğini dile getirdi. Tüm takım haykırdı: Söz veriyoruz

Kaptan Onur, dümene geçti... Beşiktaş derbisi öncesi 4-3'lük Alanyaspor yenilgisinin şokunu atlatmak için arkadaşları ile toplantı yapan Onur, "Taraftarımıza da böyle bir ayıbı yaşatmaya hiçbirimizin hakkı yok. Bunun için herkes sorumluluk alsın" dedi. 29 yaşındaki eldiven, iyi bir takım olduklarını söylerken, "90 dakika rehavete kapılmadan mücadelemizi ortaya koymalıyız. Rehavet durumunda ağır bedeller ödeyebiliyoruz" uyarısında bulundu. Her şeyi tersine çevirmenin kendi ellerinde olduğunun da altını çizen Onur, "Önemli olan bu yaşanan süreçten ders çıkarmak. Bunu yaptığımızda da Beşiktaş derbisini kazanırız. Çünkü biz Trabzonspor'uz" dedi. Onur'un bu konuşmasının ardından futbolcuların kenetlenerek, Beşiktaş maçını kazanmak için söz verdikleri öğrenildi.