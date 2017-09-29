BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

FIRTINA , Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan idmana ağrıları olan Burak Yılmaz katılmadı. Bu haber taraftarı korkuturken, 32 yaşındaki forvetin dinlendirildiği, pazar günkü derbide oynamasına herhangi bir engelin bulunmadığı belirtildi.





