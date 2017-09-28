YENECEĞİZ BAŞKAN
Beşiktaş’ın F.Bahçe ve Leipzig ile yaptığı maçları analiz eden bordo-mavili hoca saldırgan bir oyun yerine dengeli futbolu tercih edecek. Ersun Yanal; Onur, Burak, Sosa ve Durica’dan yardım istedi
Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor tek kurtuluş yolu olarak Beşiktaş galibiyetini görüyor. Özellikle Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın ardından sıkıntılı bir döneme giren bordo-mavili takımda yönetim de oyuncuların motivasyonunu artırmak için Beşiktaş sınavı öncesi ödeme yapmayı planlıyor. Teknik direktör Ersun Yanal, Başkan Muharrem Usta ile görüşerek, "Tüm sorumluluk bende ve Beşiktaş derbisinin çok farklı olacağını göreceksiniz. Kazanacağız" dedi. Beşiktaş'ın ligde F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile oynadığı maçları tüm detayları ile birkaç kez izleyen Yanal, plan hazırladı.
DEVREYE GİRMELERİNİ İSTEDİ
Siyah-beyazlı kulüp karşısında saldırgan bir oyun anlayışını benimsemeyecek olan Yanal'ın özellikle orta saha presiyle dengeli bir sistem ile takımı sahaya sürmesi bekleniyor. Bordo-mavili çalıştırıcı bu maç öncesi kaptanlar Onur ve Burak'ın yanı sıra tecrübeli futbolcular Sosa ve Durica'dan da yardım istedi. Bu futbolculardan takımın moralini yükseltmek için devreye girmelerini talep eden Yanal, tüm futbolcuların sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.
YANAL'A DESTEK
Başkan Muharrem Usta, teknik direktör Ersun Yanal'a sahip çıktı. TRT'ye açıklamalarda bulunan Usta, "Evet iyi durumda değiliz, istediğimiz sonuçları alamadık. Ama ortaya çıkan durumdan sadece Ersun Yanal sorumlu değil. Beşiktaş derbisinin sonucu ne olursa olsun hocamızın arkasında duracağız" dedi. Aytemiz Alanyaspor maçında yaşananlarda da en son suçlunun Yanal olduğunu kaydeden Usta, oyuncuların da saha içinde sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Camiaya seslenen başkan, "Destek bekliyoruz. Bu takım gerekli tepkiyi verecek, hocamıza da takıma da inanıyorum. Patlama yapacaklar" diye konuştu.
ŞANSSIZLIĞI KIRMAK iSTiYOR
Ersun Yanal Beşiktaş'a karşı olan şanssızlığını kırmayı hedefliyor. Bordo-mavili takımın başında ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez olmak üzere toplam 8 kez Beşiktaş ile karşılaşan Yanal, bu periyotta 6 mağlubiyet alırken, 2 defa da sahadan berabere ayrıldı.
Yunus Emre SEL
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:52
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LEIPZIG KARIŞTI!
Toplam 6
Yorum
AA biz değilde sen daha çok beklersin koçum. BABANIZ BEŞİKTAŞ.
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F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 SIMDI BIRSEYI MERKA EDIYORUM SADECE AZIZ YILDIRIM TRANSFER ETMEK ISTESEYDIK HAZIRDA 100 MIL.DOLAR VAR DIYORDU BAKIYORUM 60 BULMUS BILE KREDI
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SESSİZ DEVRİM!
Toplam 56
Yorum
Gerçek Hakemin verdigi iki penalti ile maçi aldiniz. Butun problemleriniz çozuldu zannetmeyin. Bu maratonda en zayif Istanbul takimi siz siniz.
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