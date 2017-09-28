YANAL'DAN İKİ FUTBOLCUYA UYARI

Fırtına'da 3'er sarı kartı bulunan sol bek Mas ile orta saha Kucka ceza sınırında yer alıyor. Mas ile Kucka Beşiktaş derbisinde sarı kart görmeleri durumunda 8'inci haftadaki Akhisarspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Yanal bu iki oyuncuyu dikkatli olmaları için uyardı.