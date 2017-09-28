YANAL'DAN İKİ FUTBOLCUYA UYARI
Fırtına'da 3'er sarı kartı bulunan sol bek Mas ile orta saha Kucka ceza sınırında yer alıyor. Mas ile Kucka Beşiktaş derbisinde sarı kart görmeleri durumunda 8'inci haftadaki Akhisarspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Yanal bu iki oyuncuyu dikkatli olmaları için uyardı.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:55
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LEIPZIG KARIŞTI!
Toplam 6
Yorum
AA biz değilde sen daha çok beklersin koçum. BABANIZ BEŞİKTAŞ.
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F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 SIMDI BIRSEYI MERKA EDIYORUM SADECE AZIZ YILDIRIM TRANSFER ETMEK ISTESEYDIK HAZIRDA 100 MIL.DOLAR VAR DIYORDU BAKIYORUM 60 BULMUS BILE KREDI
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SESSİZ DEVRİM!
Toplam 56
Yorum
Gerçek Hakemin verdigi iki penalti ile maçi aldiniz. Butun problemleriniz çozuldu zannetmeyin. Bu maratonda en zayif Istanbul takimi siz siniz.
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