 VOLKAN’IN ‘61’ HEYECANI – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    VOLKAN’IN ‘61’ HEYECANI

    VOLKAN’IN ‘61’ HEYECANI
    Trabzonspor'da 2011-12 ile 2013-14 sezonları arasında forma giyen ve sezon başında yeniden bordo-mavili takıma dönen , Beşiktaş derbisinde görev alması durumunda Trabzonspor ile Trabzon'un da plaka kodu olan 61'inci maçına çıkmış olacak. 2011-12'de 1'i A2 takımı olmak üzere 27 maçta forma giyen, 2012-13'te 23 ve 2013-14 sezonunda 8 maçta görev yapan 0 yaşındaki sağ kanat, daha sonra Bursaspor'un yolunu tutmuştu. Volkan şu ana kadar Trabzonspor forması ile çıktığı 60 karşılaşmada 7 gol attı.
    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:35
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